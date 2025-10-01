Villarreal, l’Estadio de La Ceramica storicamente è un fortino contro le big europee: dal Bayern all'Inter, passando per Roma e Napoli

Vincenzo Bellino Redattore 1 ottobre - 13:32

Quello in programma alle 21:00 sarà il terzo incontro ufficiale della storia tra Villarreal e Juventus. I bianconeri sono imbattuti all'Estadio de La Ceramica (denominazione assunta dal 2017, dal 1925 l'impianto si chiamava Madrigal), l'ultima volta all'ex Madrigal finì 1-1 (reti di Vlahovic e Parejo), ma la squadra allora allenata da Max Allegri, non riuscì a qualificarsi ai quarti di Champions, sconfitta 3-0 in casa al ritorno a Torino.

Il Sottomarino Giallo non è un avversario facile, attualmente in Liga occupa la terza posizione in classifica, alle spalle di Real e Barcellona, con 16 punti conquistati, frutto di cinque vittorie, un pari e una sconfitta. Storicamente El feudo amarillo si è rivelato un impianto ostico per le compagini italiane e non solo, il Bayern cadde 1-0 nei quarti di finale della Champions 2021-2022. L'ultima affermazione di un club del Belpaese nella casa del club valenciano risale alla stagione 2016-2017: negli ottavi di finale d'andata di Europa League la Roma di Spalletti si impose con un perentorio 4-0.

Villarreal-Roma 2-0 (2004): show di Josè Mari — Il primo incrocio contro una squadra italiana risale agli ottavi di finale della Coppa UEFA 2003-2004 contro la Roma. Gli spagnoli fecero valere il fattore campo all'andata, imponendosi 2-0 grazie ai gol di Anderson e Josè Mari, quest'ultimo protagonista in positivo anche al ritorno dove pur perdendo 2-1, la squadra allora allenata da Paquito Garcia, passò il turno per la regola dei gol in trasferta.

Arruabarena "giustizia" l'Inter — Tra le tante imprese casalinghe ottenute dal Villarreal c'è anche la sfida dei quarti di finale della Champions League 2005-2006 con l'Inter di Roberto Mancini. I nerazzurri si imposero 2-1 a San Siro, ma al ritorno, grazie ad una rete dell'argentino Arruabarena, il sottomarino passò il turno ancora una volta per la regola dei gol segnati in trasferta.

Napoli, gioie e dolori — Sei sfide tra il 2010 e il 2016 tra Napoli e Villarreal. Nei sedicesimi di finale di Europa League 2010-2011 il Villarreal impattò 0-0 al Maradona (allora Stadio San Paolo) e poi ottenne il pass qualificazione al ritorno, vincendo 2-1 (Hamsik, Nilmar e Giuseppe Rossi).

La vendetta partenopea si concretizzò nella fase a gironi della Champions League 2011-2012 con un doppio successo tra andata (2-0, Hamsik e Cavani) e ritorno (0-2, Hamsik-Inler) per la squadra di Mazzarri.

La sorte però non sorrise al Napoli di Maurizio Sarri che negli ottavi di finale di Europa League 2015-2016 perse 1-0 nel fortino Amarillo e poi non andò oltre l'1-1 al ritorno in casa.

La caduta degli Dei (2022): il Villarreal elimina il Bayern — Il successo più clamoroso, colto all'Estadio de La Ceramica dal Villarreal, resta però quello della stagione 2021-2022 nei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Il Sottomarino si impose 1-0 davanti al pubblico amico (Danjuma) e uscì indenne dall'Allianz Arena al ritorno (1-1, Chukwueze rispose a Lewandowski). In semifinale col Liverpool, dopo il ko di Anfield, la squadra di Emery accarezzò un'altra impresa al ritorno: avanti 2-0 al 45', subì la rimonta dei Reds che si imposero 3-2 in rimonta nella ripresa.