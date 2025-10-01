Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma mercoledì 1 ottobre

Filippo Montoli 1 ottobre - 12:54

La seconda giornata di Champions League continua nella serata di mercoledì. Tra le gare in programma c'è quella tra Villarreal e Juventus, che si disputa alle ore 21:00 all'Estadio de la Ceramica. La prima arriva da una sconfitta, mentre la seconda da un pareggio. Entrambe le squadre sono quindi alla ricerca dei primi tre punti nella competizione. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Villarreal-Juventus.

I precedenti tra le due squadre — Tra Villarreal e Juventus ci sono stati solo due precedenti prima della partita di mercoledì sera. Risalgono sempre alla Champions League, nell'edizione del 2021/2022. Le due squadre si affrontarono agli Ottavi di Finale e non lascia bei ricordi ai tifosi della Vecchia Signora. La partita d'andata, in Spagna, finì 1-1. Vlahovic aprì subito le marcature dopo un solo minuto di gioco, ma i padroni di casa raggiunsero il pareggio nel secondo tempo con Dani Parejo.

Il ritorno allo Stadium fu una débâcle per gli uomini di Massimiliano Allegri. Pur mantenendo il controllo del gioco per quasi tutti i 90 minuti, i bianconeri persero 3-0. Dal 78° la Juventus crollò, subendo in rapida successione i gol di Gerard Moreno e Danjuma su rigore e di Pau Torres. Il Submarino Amarillo in quell'edizione raggiunse le Semifinali battendo anche il Bayern Monaco, ma uscendo con il Liverpool.

Le probabili formazioni — VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pépé, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; J. Mário, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor.

Villarreal-Juventus, il pronostico di DDD — Per i bookmakers non sarà una partita a senso unico per una delle due squadre. Il Villarreal è dato come favorito con una quota di 2.25. Seguono poi quasi identici la vittoria della Juventus a 3.20 e il pareggio a 3.30. Gli spagnoli sono partiti alla grande in LaLiga con 5 vittorie in 7 partite che valgono il terzo posto. Ma soprattutto viene da tre vittorie consecutive. In Champions sono partiti con la sconfitta per 1-0 in casa del Tottenham, causata però da un grave errore del portiere Luiz Junior.

Anche l'avvio di stagione della Juventus è buono. Ancora imbattuta, la squadra di Tudor ha iniziato con tre vittorie di fila, per poi pareggiare tutte le seguenti. Tra queste ultime è compreso il 4-4 con il Borussia Dortmund, ottenuto grazie ai due gol nel recupero di Vlahovic e Kelly. È soprattutto lo stato di forma a incidere sul pronostico finale, il quale è 2-1 per il Villarreal.