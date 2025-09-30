Villarreal-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Il club spagnolo vuole vincere davanti al proprio pubblico contro i bianconeri che, dal canto loro, cercano un riscatto dopo tre pareggi di fila

Jacopo del Monaco 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 13:31)

Uno dei match della seconda giornata di Champions League metterà di fronte Villarreal e Juventus e, a fine articolo, troverete le informazioni sul dove vedere questa sfida. Le due compagini si affronteranno alle ore 21:00 di domani presso l'Estadio de la Ceramica per una gara che promette grande spettacolo.

La situazione delle due squadre — Il Villarreal allenato da Marcelino ha iniziato molto bene la nuova stagione. Il club spagnolo, al momento, occupa la terza posizione in Liga con 16 punti, a -3 dal Barcellona capolista. Il Submarino Amarillo, in campionato, ha perso soltanto contro l'Atlético Madrid di Simeone. In Champions, invece, il cammino degli spagnoli ha avuto inizio con la sconfitta per 1-0 contro il Tottenham decisa da un autogol del portiere Luiz Júnior. Uno dei migliori del Villarreal è l'ex Inter Buchanan, autore di una tripletta nel 5-0 contro il Girona.

Dopo un super inizio di campionato condito da tre vittorie in altrettante partite di Serie A, tra cui quella per 4-3 nel Derby d'Italia contro l'Inter, la Juventus allenata da Igor Tudor ha subito una brusca frenata. Dopo il rocambolesco 4-4 contro il Borussia Dortmund all'esordio nella massima competizione europea, i bianconeri hanno pareggiato nelle ultime due partite di campionato prima in casa del Verona e poi tra le mura amiche contro l'Atalanta. Entrambe le partite sono terminate con lo stesso risultato, ovvero 1-1.

Probabili formazioni — Il Submarino Amarillo non avrà a disposizione gli infortunati Foyth e Kambwala, mentre Pau Navarro non c'è perché sta disputando il Mondiale Under 20. In dubbio, invece, le presenze degli attaccanti Pérez e Gerard Moreno. Per la Juve non ci sarà Miretti per un infortunio alla coscia e sono da valutare le condizioni di Bremer e Thuram.

VILLARREAL (4-4-2): L. Júnior; Mouriño, R. Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro; Pepé, Mikautadze. All: Marcelino

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; J. Mário, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All: Tudor

Villarreal-Juventus, dove vedere il match — I padroni di casa vogliono vincere la prima partita europea davanti al proprio pubblico, mentre i bianconeri vogliono uscire dal tunnel dei pareggi. La partita delle ore 21:00 di domani sera tra Villarreal e Juventus si potrà vedere in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, che da alcune stagioni trasmette la miglior partita del mercoledì sera.