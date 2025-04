Il Villarreal ha espresso forte disappunto per le decisioni arbitrali nel match contro la Real Sociedad, terminato 2-2. Il giocatore Ilias Akhomach, non convocato per infortunio, ha manifestato la sua frustrazione danneggiando il monitor del VAR

Domenica di Pasqua infuocata in Liga : Villarreal e Real Sociedad , nella giornata di ieri, si sono divisi la posta in palio con un 2-2 ricco di polemiche. Nell'occhio del ciclone è finito Ilias Akhomach , talento classe 2004 del Submarino Amarillo, protagonista fuori dal campo di un gesto che potrebbe costargli caro.

Villarreal, esplode la rabbia di Akhomach

Il Villarreal, nel corso del match contro la Real Sociedad, ha visto ben tre reti annullate dal VAR nella ripresa. Decisioni che hanno fatto infuriare giocatori e staff, al punto che l’arbitro Cuadra Fernández ha annotato nel referto post-gara un episodio decisamente fuori dalle righe. Secondo il documento ufficiale, Akhomach, non convocato per infortunio e fuori dal rettangolo verde dal 9 novembre, avrebbe raggiunto il direttore di gara urlando ripetutamente: "¡Es una vergüenza, una vergüenza!" (“È una vergogna!”). Poi, in un impeto di rabbia, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, avrebbe colpito violentemente uno dei monitor a bordo campo utilizzati per il controllo VAR, distruggendolo. Un tecnico della ditta incaricata del sistema di revisione ha confermato l’accaduto: il dispositivo è stato seriamente danneggiato e dovrà essere sostituito. Ora per il giovane esterno offensivo si profila una possibile squalifica fino a quattro giornate.