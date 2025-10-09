Un incendio di origine elettrica è scoppiato nella dimora dell'attaccante, che ora si trova in ritiro con la Nazionale brasiliana

Jacopo del Monaco 9 ottobre - 16:35

Uno spiacevole episodio ha colpito la villa del calciatore del Real Madrid Vinicius. Intorno alle ore 11:00 di questa mattina, nella sauna della sua abitazione nel quartiere La Moraleja ha avuto luogo un incendio probabilmente causato da un problema elettrico. Per fortuna, la polizia locale ha spento le fiamme con un estintore ed i pompieri hanno fatto sapere che non ci sono state persone ferite. In questo momento, l'ala sinistra si trova in Brasile con la Nazionale allenata da Carlo Ancelotti, già suo allenatore ai Blancos con cui ha vinto due Champions League in tre anni.

Real Madrid, scoppiato un incendio nella villa di Vinicius: l'accaduto — Come riportato dal sito spagnolo TeleMadrid, nella capitale ha avuto luogo un incendio, precisamente nel ricco quartiere residenziale La Moraleja, situato al nord di Madrid. L'abitazione coinvolta è quella di Vinicius, giocatore dei Blancos che ora si trova in Brasile con la sua Nazionale. Intorno alle ore 11:00 di questa mattina, la sauna presente nel seminterrato della villa ha preso fuoco probabilmente a causa di un problema elettrico. Sul luogo dell'accaduto sono arrivati i poliziotti locali, che hanno spento il fuoco grazie all'utilizzo di un estintore. I pompieri, arrivati subito dopo, hanno fatto il loro ingresso in villa per far passare aria.

L'incendio ha colpito soltanto la sauna, andata completamente distrutta. Le altre stanze non hanno riportato conseguenze a parte un po' di fumo, problema risolto facilmente dai vigili del fuoco che hanno fatto arieggiare la villa. Il personale che si occupa della residenza del numero 7 del Real Madrid ha descritto l'accaduto come un "grande spavento" ma, per fortuna, non ci sono state conseguenze gravi. Altra cosa molto importante è che i vigili del fuoco non hanno registrato persone che hanno riportato o avvelenamenti a causa dell'incendio.