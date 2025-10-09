Quale squadra tiferà Ibrahimovic ai prossimi Mondiali?

L'ex attaccante del Milan ha affermato: "Spero che vinca il Brasile. Farò il tifo per il Brasile grazie al mio amico Ancelotti. Gli auguro il meglio, perché tutto ciò che tocca si trasforma in qualcosa di magico". Ibrahimovic è stato allenato dall'attuale Commissario Tecnico del Brasile soltanto per una stagione, al Paris Saint-Germain, dal 2012 al 2013. Un tempo relativamente breve, ma nonostante questo sufficiente per un'importante attestazione di stima. "Ho avuto allenatori come (Fabio) Capello, (José) Mourinho, (Pep) Guardiola e Ancelotti. Questi quattro sono il calcio e, a modo loro, sono riusciti a cambiare il gioco", ha continuato Ibrahimovic.