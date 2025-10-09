Zlatan Ibrahimovic rilascia sempre dichiarazioni particolari, o comunque destinate a riecheggiare nella mente per i giorni seguenti. L'ex attaccante svedese, alla riunione dell'Associazione dei club europei, tenutasi a Roma, ha ammesso per quale squadra farà il tifo durante la prossima Coppa del Mondo, che si terrà in Stati Uniti, Messico e Canada.
Le dichiarazioni
Ibrahimovic rivela: “Alla prossima Coppa del Mondo farò il tifo per il Brasile, grazie ad Ancelotti”
L'ex attaccante del Milan ha affermato: "Spero che vinca il Brasile. Farò il tifo per il Brasile grazie al mio amico Ancelotti. Gli auguro il meglio, perché tutto ciò che tocca si trasforma in qualcosa di magico". Ibrahimovic è stato allenato dall'attuale Commissario Tecnico del Brasile soltanto per una stagione, al Paris Saint-Germain, dal 2012 al 2013. Un tempo relativamente breve, ma nonostante questo sufficiente per un'importante attestazione di stima. "Ho avuto allenatori come (Fabio) Capello, (José) Mourinho, (Pep) Guardiola e Ancelotti. Questi quattro sono il calcio e, a modo loro, sono riusciti a cambiare il gioco", ha continuato Ibrahimovic.
E la Svezia? Non si hanno certezze circa la sua presenza alla Coppa del Mondo. La Nazionale di Ibra è al terzo posto nel Gruppo B delle qualificazioni, con un solo punto strappato in due partite. Risultati che sembrano compromettere le ambizioni sportive della Svezia. In questa pausa, la rappresentativa di Tomasson dovrà necessariamente invertire questo trend negativo, sperando di ottenere punti che consentano di strappare un pass per i Mondiali. I prossimi avversari della Svezia saranno la Svizzera ed il Kosovo.
