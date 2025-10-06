Milan, clean sheet in 4 partite su 6: in A non succedeva dall’era Ancelotti

I rossoneri, nelle prime sei partite di Serie A, hanno subito gol soltanto contro la Cremonese all'esordio e contro il Napoli a fine settembre

Jacopo del Monaco 6 ottobre - 16:47

Anche se contro la Juventus non ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Serie A, il Milan ha comunque portato a casa un punto ed un altro clean sheet. Nelle prime sei giornate di campionato, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha mantenuto la porta inviolata per ben quattro volte. I rossoneri non raggiungevano un risultato simile da quasi 20 anni, quando in panchina c'era Carlo Ancelotti.

Quarto clean sheet in Serie A per il Milan di Allegri — Nella prime sei giornate della scorsa edizione della Serie A, il Milan ha mantenuto la porta inviolata soltanto due volte, precisamente contro Venezia e Lecce. Negli altri quattro match, tra i quali c'è il Derby di Milano vinto 1-2 contro l'Inter grazie alla rete decisiva di Matteo Gabbia, la squadra guidata da Paulo Fonseca ha subito sette reti. Se si pensa al modo in cui il Diavolo ha iniziato quest'annata, sembra passata una vita ed invece c'è soltanto un anno di distanza.

Dal giorno del suo ritorno a Milanello, Allegri ha lavorato molto su diversi aspetti della squadra, in particolar modo la difesa. I risultati si stanno vedendo sul campo: terzo posto in A dietro Roma e Napoli, quattro vittorie e soltanto 3 gol subiti, che ne fanno la seconda miglior difesa del campionato dopo i giallorossi.

Ieri sera, il Milan ha affrontato la Juventus presso l'Allianz Stadium ed il match è terminato a reti bianche. Anche se per i rossoneri pesano i due punti persi, hanno comunque portato a casa il quarto clean sheet del loro campionato. Oltre all'ottimo lavoro difensivo della squadra, grande merito della porta inviolata va al capitano rossonero Mike Maignan, che ieri sera ha effettuato una parata pazzesca su un tiro di Federico Gatti e, a fine gara, ha ricevuto il Panini Player of the Match.

In queste prime sei giornate di campionato, il Milan ha preso gol solo da Cremonese e Napoli. Il Diavolo non otteneva un risultato simile dalla stagione 2006/2007: la squadra allenata da Ancelotti, nelle prime sei giornate di A, aveva subito reti solo contro Lazio e Sampdoria, mantenendo la porta inviolata contro Parma, Ascoli, Livorno e Siena.