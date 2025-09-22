Valdano critica Vínicius: “Ha degli atteggiamenti che non sono sani”

Ciò è successo nel corso di una trasmissione sportiva spagnola, durante la quale l'argentino ha commentato la reazione del brasiliano quando è stato sostituito

Jacopo del Monaco 22 settembre - 10:11

Arrivano pesanti critiche indirizzate a Vínicius Jr da parte dell'ex calciatore del Real Madrid Jorge Valdano. Durante la partita di sabato tra i Blancos e l'Espanyol, al minuto 77 Xabi Alonso ha deciso di mettere in campo Rodrygo togliendo il numero 7, il quale non ha preso benissimo la sostituzione. Proprio di questo, l'ex attaccante della Nazionale Argentina ha parlato e ha dato anche consigli alla stella dei Real.

Valdano: "Vínicius deve stare attento perché al Real il club viene prima del giocatore" — Nell'ultimo weekend di calcio appena concluso, il Real Madrid ha vinto la sua sesta partita stagione, la quinta nella Liga spagnola. Adesso i Blancos occupano il primo posto in classifica con 15 punti e, nell'ultimo match, hanno vinto 2-0 in casa contro l'Espanyol grazie a due splendidi gol di Eder Militão e Kylian Mbappé, che fino ad ora ha già segnato 7 reti tra campionato e Champions League.

Nel corso della partita contro il club catalano, Xabi Alonso ha voluto far entrare Rodrygo togliendo dal campo Vínicius, il quale non ha preso bene la decisione del suo allenatore ed infatti è uscito arrabbiato dal terreno di gioco. Durante il programma spagnolo Fútbol en Movistar+, Jorge Valdano ha criticato il comportamento del brasiliano, spiegando la sua situazione e lasciandogli anche un consiglio.

Le parole dell'ex calciatore argentino: "I suo atteggiamenti non sono sani. Vínicius ha sempre avuto il sostegno del Real Madrid, ha lottato contro il mondo. Il club e la gente, in questa lotta, ha scelto di schierarsi con il brasiliano. Ma adesso stiamo entrando in una questione differente perché Vínicius non è più arrabbiato col mondo, bensì col suo allenatore ed al Real Madrid il club viene messo prima del giocatore. Quindi deve stare un po' attento perché il suo gesto sembra una mancanza di rispetto per il compagno di squadra che sta per entrare. Gli consiglio di migliorare prima in campo per poi convincere l'allenatore".