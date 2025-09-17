Il Real Madrid deve fare i conti con un infortunio che complica i piani di inizio stagione. Trent Alexander-Arnold resterà fermo dalle sei alle otto settimane a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La diagnosi è arrivata dopo gli esami svolti dai medici del club, che hanno confermato la gravità del problema.
L'infortunio
Real Madrid, lungo stop per Alexander-Arnold: lesione al bicipite femorale, out fino a due mesi
Il terzino inglese si è fermato dopo appena tre minuti nell’esordio in Champions League contro il Marsiglia, avvertendo un forte dolore che lo ha costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Dani Carvajal, ma la notizia del lungo stop ha rappresentato un duro colpo sia per il giocatore che per i tifosi.
Una lunga assenza in un momento delicato
Alexander-Arnold dovrà saltare almeno dieci partite tra campionato e coppe. Difficile che possa recuperare per il Clásico del 26 ottobre, mentre resta un’incognita la sua presenza ad Anfield, fissata per il 4 novembre. In quel caso si tratterebbe della settima settimana dall’infortunio: la decisione sarà presa solo in base ai progressi nella riabilitazione.
Il difensore ha voluto comunque incoraggiare i tifosi madridisti con un messaggio sui social: “Tornerò il prima possibile e più forte di prima”.
Nonostante in carriera non sia stato un calciatore particolarmente fragile, qualche stop significativo lo ha già vissuto. Il più grave nella scorsa stagione, con la rottura del legamento esterno del ginocchio che lo tenne fuori per 16 partite. Questa volta, però, il problema è muscolare e richiederà prudenza.
Emergenza difensiva e soluzioni per Xabi Alonso
L’infortunio di Alexander-Arnold arriva in un periodo già complesso per il Real Madrid. Pochi giorni fa anche Rudiger si è fermato, mentre Carvajal rischia due giornate di squalifica in Champions. Xabi Alonso dovrà quindi cercare soluzioni alternative: contro il Marsiglia ha schierato Asensio nel finale, ma non è escluso che possa optare per una difesa a tre centrali per fronteggiare l’emergenza.
Per l’ex Liverpool si tratta anche di uno stop psicologicamente pesante. Arrivato quest’estate a Madrid, stava ancora vivendo il processo di adattamento a un nuovo club e a una nuova città. Ora dovrà ripartire da zero, con l’obiettivo di rientrare in piena forma per la fase cruciale della stagione.
