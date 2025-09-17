Il Real Madrid deve fare i conti con un infortunio che complica i piani di inizio stagione. Trent Alexander-Arnold resterà fermo dalle sei alle otto settimane a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La diagnosi è arrivata dopo gli esami svolti dai medici del club, che hanno confermato la gravità del problema.

Il terzino inglese si è fermato dopo appena tre minuti nell’esordio in Champions League contro il Marsiglia, avvertendo un forte dolore che lo ha costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Dani Carvajal, ma la notizia del lungo stop ha rappresentato un duro colpo sia per il giocatore che per i tifosi.