derbyderbyderby calcio estero Il Marsiglia vince in rimonta contro lo Strasburgo: De Zerbi scatenato nello spogliatoio
La reazione
Il Marsiglia vince in rimonta contro lo Strasburgo: De Zerbi scatenato nello spogliatoio
00:38
Festa pazza nello spogliatoio del Marsiglia dopo il successo al 92': Roberto De Zerbi protagonista assoluto
Il Marsiglia riesce a vincere in rimonta in casa dello Strasburgo grazie alla rete al 92' di Murillo, dopo il pareggio arrivato poco prima con Aubameyang. Rientrati nello spogliatoio, parte la festa dei giocatori dell'OM che mettono in cassaforte 3 punti importantissimi. Roberto De Zerbi scatenato, sale in piedi sul bancone e trascina tutti (Fonte Video IG Olympique Marsiglia)