Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma sabato 4 ottobre

Filippo Montoli 30 ottobre - 09:57

La tredicesima giornata della Pro League belga si apre con il derby tra Standard Liegi e Charleroi. La gara è in programma venerdì 31 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Maurice Dufrasne. Entrambe le squadre sono alla ricerca dei tre punti, fondamentali per dare una svolta a una stagione fin qui deludente. I due acerrimi rivali viaggiano appaiati nella parte destra della classifica, divisi da un solo punto. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Standard Liegi-Charleroi.

Lo stato di forma delle due squadre — Lo Standard Liegi di Vincent Euvrad non riesce a trovare continuità di risultati. Dopo un inizio promettente con 2 vittorie e 1 pareggio nelle prime tre partite, sono arrivate 6 sconfitte nelle successive nove gare di campionato. La squadra non è ancora riuscita a trovare due successi consecutivi, ma soprattutto ha un problema serio con i cartellini rossi. Sono già 4 nelle prime dodici giornate. Nel turno infrasettimanale ha giocato in Coppa, vincendo 2-1 sul campo del Beveren, club di serie B.

Lo Sporting Charleroi di Rik de Mil ha avuto un inizio molto altalenante. Con 0 vittorie nelle prime quattro giornate, ha poi rimediato con 3 successi consecutivi, per poi ripiombare nel buio con 4 sconfitte di fila. La squadra potrebbe ora essere in fase di risalita, arrivando da due vittorie tra campionato e coppa. A differenza dello Standard Liegi, il Charleroi ha anche disputato i preliminari di Conference League, uscendo contro gli svedesi dell'Hammarby.

Le probabili formazioni — STANDARD LIEGI (4-2-3-1): Epolo; Fossey, Hautekiet, Homawoo, Mohr; Ilaimaharitra, Sahabo; Kuavita, Eckert Ayensa, Saïd; Henry. Allenatore: Vincent Euvrad.

CHARLEROI (4-2-3-1): Delavallée; Van Den Kerkhof, Ousou, Keita, Theto; Titraoui, Camara; Pflucke, Romsaas, Guiagon; Scheidler. Allenatore: Rik de Mil.

Standard Liegi-Charleroi, il pronostico di DDD — Il derby della Vallonia è una delle partite più disputate del campionato belga con 119 incontri totali. Il bilancio è nettamente a favore dello Standard Liegi per il suo glorioso passato. Può contare 68 vittorie, rispetto alle 23 del Charleroi e ai 28 pareggi. Anche il dato dei gol è a favore dei biancorossi: 224 reti contro le 111 dei rivali. Negli ultimi anni la sfida tra i due club si è bilanciata.

Negli ultimi 22 incontri, infatti, sono ben 11 i pareggi. Si aggiungono poi 7 successi per lo Standard Liegi e 4 del Charleroi. In questo inizio di campionato le due squadre sono accomunate dalla difficoltà nel trovare la via del gol. Si prevede quindi un match molto intenso e combattuto fino alla fine. Per questi motivi il pronostico del risultato esatto di Standard Liegi-Charleroi è 1-1.