La sfida era valida per l'undicesima giornata della Pro League e sarà ripresa a porte chiuse lunedì o martedì prossimo

Filippo Montoli 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 10:04)

L'anticipo dell'undicesima giornata della Pro League belga tra Standard Liegi e Anversa è stato sospeso. All'88esimo e sul punteggio di 1-0, un tifoso locale ha lanciato un bicchiere contro l'arbitro. Il direttore di gara ha subito fermato il gioco e mandato tutti negli spogliatoi. Era il terzo lancio di oggetti in campo. Il match tra Standard Liegi e Anversa dovrebbe essere completato tra lunedì e martedì a porte chiuse. Il direttore sportivo dei padroni di casa ha contestato duramente la decisione: "Ormai gli arbitri fanno le star".

Standard Liegi-Anversa rinviata, il Ds Wilmots: "Assurdo per un bicchiere" — Ha dell'incredibile quello che è successo nella sfida tra Standard Liegi e Anversa. I padroni di casa erano avanti 1-0 a pochissimi minuti dalla fine, quando per colpa di un proprio tifoso hanno seriamente rischiato di perdere a tavolino la partita. Dopo un fallo fischiato a bordo campo al minuto 88, il direttore di gara Lothar D'hondt è stato colpito sulla schiena da un bicchiere lanciato dalla tribuna. L'arbitro ha subito deciso di fermare il match e fischiare la fine.

Era la terza volta che i tifosi di casa lanciavano in campo bicchieri. La protesta è nata dopo l'espulsione molto contestata di Adnane Abid al minuto 39 per un pestone. La partita era inoltre stata già interrotta una prima volta al 79esimo, al secondo lancio di oggetti. L'ultimo e più grave non ha lasciato quindi dubbi al direttore di gara. Lo Standard Liegi può però tirare un sospiro di sollievo. Dal comunicato rilasciato dal club si legge infatti che la sfida verrà continuata. Evitato il rischio della sconfitta a tavolino.

Non si sa ancora con esattezza quando si giocherà, ma dovrebbe essere tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre. Nonostante il pericolo scampato, la decisione dell'arbitro di sospendere la gara non è piaciuta affatto al Direttore Sportivo dei padroni di casa. Marc Wilmots, dopo il match, ha infatti rilasciato un'intervista molto dura: "Serve un po' di tatto a volte. I ragazzi hanno lavorato per 89 minuti e per il lancio di un bicchiere si ferma la partita. Sono molto deluso. Oggi gli arbitri fanno le star. Le loro decisioni stanno rovinando il calcio belga. Noi facciamo un calcio splendido e loro ci rovinano le partite".