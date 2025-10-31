Standard Liegi-Charleroi, statistiche e precedenti del Derby della Vallonia

Entrambe le squadre punteranno a conquistare tre punti per avvicinarsi momentaneamente alla zona Play-off per il titolo

Jacopo del Monaco 31 ottobre - 12:00

Alle ore 20:45 di questa sera lo Standard Liegi e lo Charleroi daranno il via alla 13esima giornata della Jupiler Pro League, ovvero la massima competizione belga. Il Derby della Vallonia metterà in palio punti importanti per la classifica e, in attesa del calcio d'inizio, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra le due compagini che si affronteranno presso lo Stadio Maurice Dufrasne.

Standard Liegi-Charleroi, i precedenti — In questo momento, le due compagini allenate rispettivamente da Vincent Euvrard e da Rik de Mil sono rispettivamente dodicesima e decima in classifica e soltanto un posto le separa. I padroni di casa hanno 14 punti e nell'ultimo turno di campionato hanno perso 4-0 in trasferta contro il Gent, mentre la squadra ospite ha 15 punti e ha ottenuto un'importante vittoria per 1-0 tra le mura amiche contro l'Anderlecht.

Nel corso della sua storia, il Derby della Valloni è stato disputato 119 volte ed i padroni di casa hanno nettamente le statistiche dalla loro parte: 68 vittorie, 23 sconfitte e 28 pareggi. Anche per quanto riguarda i gol realizzato, lo Standard Liegi ha un vantaggio molto importante essendo a quota 224, mentre la squadra bianconera ne ha segnati 111. La scorsa stagione, le due squadre hanno giocato contro per quattro volte, due nella regular season e le altre due per i Play-off che mettono in palio un posto in Europa: vittoria per 2-1 dei Rossi all'andata di campionato e pareggio per 1-1 al ritorno; durante i Play-off, invece, lo Charleroi ha vinto entrambe le gare 1-0 prima grazie al gol di Antoine Bernier e quella successiva con la rete di Nikola Stulic, attuale attaccante del Lecce.

Le statistiche in campionato — Anche per quanto riguarda i 104 precedenti nella massima competizione belga, considerando sia quelle della regular season che quelle dei Play-off, la squadra di casa ha un importante vantaggio grazie ai suoi 60 successi ed i 27 pareggi, mentre le Zebre hanno vinto 19 match. Il Liegi, questa sera, avrebbe la possibilità restare imbattuto per l'ottavo match di fila nella regular season belga contro lo Charleroi, visto che da marzo 2022 a novembre dello scorso anno ha collezionato 3 vittorie e 4 pareggi.

Tenendo conto delle 54 sfide in Jupiler Pro League tra le due compagini disputate in casa dello Standard, ovviamente i Rossi la fanno da padrona: 36 vittorie, 11 pareggi e soltanto 7 sconfitte. Lo Charleroi, nella regular season del campionato belga, non vince una partita contro il Liegi nonché in casa loro dalla stagione 2021/2022, quando il 5 dicembre di quattro anni fa i bianconeri hanno vinto 0-3 grazie alla doppietta di Shamar Nicholson e la rete di Stefan Knezevic.