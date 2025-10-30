Standard-Charleroi in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Preview Standard Liegi-Charleroi del 31 ottobre: analisi, momento delle squadre, probabili formazioni e dove vedere la gara gratis in streaming su Bet365

Stefano Sorce 30 ottobre - 17:45

Venerdì 31 ottobre alle ore 20,45 allo stadio Sclessin di Liegi si accenderà il confronto tra Standard Liegi e Sporting Charleroi. Un match che apre il weekend del campionato belga e che assume una posta in palio importante per entrambe le squadre.

Il momento delle due squadre — Un punto dolente è la difesa: lo Standard ha concesso in questo ultimo mese una media di circa 2 gol a partita, evidenziando problemi nel reparto arretrato. Inoltre, nelle statistiche stagionali figura un differenziale gol negativo (-7) con 10 reti realizzate e 17 subite. In questo contesto, il tecnico Vincent Euvrard è già sotto pressione dopo pochi mesi alla guida del club: serve una reazione. Lo Standard potrà contare su elementi come Henry e Saïd in attacco, ma per ottenere un risultato positivo dovrà innanzitutto migliorare la fase difensiva e stabilire maggiore solidità.

Dall’altra parte, lo Sporting Charleroi arriva al match con segnali di ripresa: dopo quattro sconfitte consecutive ha ritrovato la vittoria con una prova solida contro l'Anderlecht, con un gol decisivo di Keita che ha fatto esplodere lo stadio. Questo successo può rappresentare un punto di svolta per le Zebre, che puntano a consolidare la classifica.

Le probabili formazioni di Standard-Charleroi — Lo Standard Liegi di Mircea Rednic dovrebbe confermare il suo classico 4-2-3-1. In porta spazio a Epolo, con Fossey e Mohr pronti a presidiare le corsie laterali, mentre Hautekiet e Homawoo agiranno al centro della difesa. In mezzo al campo, la coppia composta da Ilaimaharitra e Sahabo sarà incaricata di dare equilibrio e copertura, mentre sulla trequarti ci saranno Kuavita, Ayensa, giocatore molto rapido, e Said a supporto dell’unica punta Henry.

Lo Charleroi di Felice De Mil risponde con un modulo speculare, anch’esso un 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Delavallée, protetto da una linea difensiva formata da Van Den Kerkhof, Ousou, Keita e Nzita. In mediana agiranno Titraoui e Camara, con il compito di contenere e impostare. Sulla linea dei trequartisti spazio alla fantasia di Pflucke, Romsaas e Guiagon, che avranno il compito di innescare il centravanti Scheidler.

Standard (4-2-3-1): Epolo, Fossey, Hautekiet, Homawoo, Mohr, Ilaimaharitra, Sahabo, Kuavita, Ayensa, Said, Henry. Allenatore: Rednic.

Charleroi (4-2-3-1): Delavallee, Van Den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita, Titraoui, Camara, Pflucke, Romsaas, Guiagon, Scheidler. Allenatore: De Mil.

