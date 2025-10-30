Scopri dove vedere la partita Augsburg-Borussia Dortmund in diretta tv live: lo streaming gratis della Bundesliga su Bet365

Carmine Panarella 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 15:26)

Torna la Bundesliga, che tra le gare interessanti ci propone venerdì 31 ottobre alle 20:30 la sfida tra Augsburg e Borussia Dortmund, un match che può risultare decisivo per le posizioni di metà classifica e per la lotta ai vertici. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE AUGSBURG-BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Augsburg-Borussia Dortmund in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare Augsburg-Borussia Dortmund nella sezione Live Streaming.

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Augsburg-Borussia Dortmund in diretta live. Il match, in programma venerdì 31 ottobre alle 20:30, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — L’Augsburg, quindicesimo con 7 punti, cerca punti preziosi per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Il Borussia Dortmund, quarto con 17 punti, punta invece a consolidare la propria posizione tra le prime e a non perdere terreno nella lotta per i vertici. La partita si preannuncia intensa e combattuta, con entrambe le squadre desiderose di punti.

Le probabili formazioni di Augsburg-Borussia Dortmund — L’Augsburg punterà sul 3-4-3 cercando compattezza difensiva e opportunità in contropiede, mentre il Borussia Dortmund, con un 3-4-3, cercherà di imporre il proprio gioco offensivo e sfruttare la qualità dei propri attaccanti.

Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Banks, Matsima, Kade, Fellhauer, Massengo, Giannoulis, Rieder, Claude-Maurice, Saad. Allenatore: Sandro Wagner

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel, Schlotterbeck, Anton, Bensebaini, Svensson, Gros, Nmecha, Ryerson, Chuckwuemeka, Adeyemi, Guirassy. Allenatore: Niko Kovac

Non perdere l’occasione di seguire Augsburg-Borussia Dortmund in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Bundesliga. Non perderti nemmeno un minuto di Augsburg-Borussia Dortmund in streaming live gratis su Bet365.