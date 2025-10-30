Altro turno del girone B di Serie C che, tra le numerose gare in programma, ci offre domenica 2 novembre alle ore 14:30 la sfida equilibrata tra Gubbio e Ternana , con entrambe le compagini in cerca di punti importanti per muovere la classifica: gli ospiti partono leggermente favoriti, ma non è da sottovalutare il fattore casalingo che potrebbe sovvertire i pronostici. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Gubbio-Ternana. Scopri dove vedere Gubbio-Ternana in diretta streaming gratis su Bet365 .

Padroni di casa che si trovano all'ottavo posto con 16 punti conquistati finora. L'obiettivo del Gubbio è quello di consolidare la propria posizione in classifica e cercare di restare in zona playoff. Non sarà però facile, perché dall'altro lato ci sarà una Ternana lanciata al quarto posto: sono 18 i punti collezionati dagli ospiti, che puntano al colpo esterno per dare continuità al proprio percorso.