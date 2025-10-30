Scopri dove vedere la partita Munster-Holstein Kiel in diretta tv live: lo streaming gratis della Bundesliga 2 su Bet365

Carmine Panarella 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 15:12)

Torna la Bundesliga 2, che tra le gare interessanti ci propone venerdì 31 ottobre alle 18:30 la sfida tra Munster e Holstein Kiel, un match che può risultare decisivo per le posizioni di metà classifica.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Il momento delle due squadre — Il Munster, undicesimo con 11 punti, cerca di consolidare la propria posizione di metà classifica e di costruire continuità dopo qualche prestazione altalenante. L’Holstein Kiel, decimo con 12 punti, punta a migliorare il proprio piazzamento e a scalare posizioni approfittando del fattore campo. La partita si preannuncia intensa e combattuta, con entrambe le squadre desiderose di punti.

Le probabili formazioni di Munster-Holstein Kiel — Il Munster punterà sul 4-3-1-2 cercando equilibrio tra centrocampo e attacco, mentre l’Holstein Kiel, con un 4-2-3-1, cercherà di controllare il ritmo e sfruttare le ripartenze veloci dei propri esterni.

Munster (4-3-1-2): Schenk, Kirkeskov, Heuer, Paetow, Horst, Hendrix, Preibinger, Bouchama, Sertdemir, Batmaz, Meier. Allenatore: Alexander Ende

Holstein Kiel (4-2-3-1): Benda, Byar, Cooper, Crama, Leonard, Ballo, Mazou-Sacko, Luongo, Emakhu, Smallbone, Coburn. Allenatore: Alex Neil

Munster-Holstein Kiel si gioca venerdì 31 ottobre alle 18:30.