Il centrocampista Campione d'Europa con l'Italia nel 2021 ha parlato del modo di vivere in Medio Oriente e delle sue nuove abitudini

Jacopo del Monaco 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 11:02)

Da due anni, Marco Verratti ha iniziato la sua avventura calcistica in Qatar prima con l'Al-Arabi ed ora con l'Al-Duahil. Tra i suoi compagni di squadra, ci sono anche due vecchie conoscenze della Serie A come Luis Alberto e Krzysztof Piątek. In una recente intervista, l'ex centrocampista del Pescara ha parlato della sua nuova vita nel Paese mediorientale e delle sue nuove abitudini.

Al-Duhail, Verratti: "La qualità della vita in Qatar è molto buona" — Dopo aver iniziato la sua carriera agonistica con la maglia del Pescara ed essere diventato una bandiera del Paris Saint-Germain, dove ha giocato per ben 11 anni vincendo ben 30 trofei, Marco Verratti ha deciso di cambiare continente e di trasferirsi in Medio Oriente, precisamente in Qatar. Due anni fa, il centrocampista vincitore di Euro 2020 con l'Italia ha firmato per l'Al-Arabi guadagnando la bellezza di 45 milioni di euro a stagione. Alla sua prima stagione in Medio Oriente, il centrocampista ha vinto la Qatar-UAE Super Cup. Dopo due annate, l'italiano resta svincolato e quest'estate ha firmato per l'Al-Duhail, dove attualmente guadagna 30 milioni.

In una recente intervista per il quotidiano spagnolo Marca, Verratti ha parlato della sua nuova vita in Qatar e delle sue abitudini, che rispetto agli anni in Europa hanno subito un cambiamento: "Mi piace molto vivere qui. Non è come un campionato europeo, come quello spagnolo, quello francese o la Serie A, ma la qualità della vita è buona e mi piace dare una mano ai ragazzi del posto a far crescere il campionato. Se devo essere onesto, mi piace giocare a pallone, anche in spiaggia. Mi piace perché qui il buio arriva presto, a partire dalle ore 16:00 fino a notte fonda. Quindi se ti alleni durante la mattinata, la giornata è molto corta. Per questo motivo preferisco allenarmi nel pomeriggio".