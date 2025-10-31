La partita è in programma il prossimo sabato 22 novembre ad Asuncion in Paraguay

Filippo Montoli 31 ottobre - 11:23

La finale della Copa Sudamericana 2025 vedrà affrontarsi Lanus e Atletico Mineiro. Agli argentini è bastato un 1-0 casalingo per superare i cileni dell'Universidad de Chile. I brasiliani si sono assicurati l'ultimo atto della competizione vincendo 3-1 sull'Independiente del Valle. Il match decisivo è in programma sabato 22 novembre ad Asuncion, in Paraguay. È la terza finale che Atletico Mineiro e Lanus giocano contro a livello sudamericano.

Come Lanus e Atletico Mineiro hanno passato il turno — Entrambe le semifinali erano ancora tutte da decidere. I due pareggi dell'andata avevano lasciato l'esito in sospeso. L'Atletico Mineiro arrivava dall'1-1 sul campo dell'Independiente del Valle, agguantato al 91esimo con Dudu. Il Lanus aveva invece gettato un doppio vantaggio sul campo della Universidad de Chile. Il 2-2 aveva lasciato l'amaro in bocca agli argentini, aggrediti durante il viaggio verso lo stadio. Le gare di ritorno hanno premiato le due squadre casalinghe, forti del supporto dei propri tifosi.

La squadra brasiliana ha battuto 3-1 gli ecuadoregni, grazie ai gol di Arana, Bernard e dell'intramontabile Hulk. Il momentaneo 2-1 degli ospiti con Spinelli ha fatto sussultare i tifosi del Galo. Nel secondo tempo, infatti, l'Independiente si è reso pericoloso molte volte pe via del risultato di svantaggio. Ci ha pensato l'ex Porto e Zenit a chiudere la pratica al 73esimo.

Ancora più tesa è stata la gara tra Lanus e Universidad de Chile. La partita è stata molto equilibrata fino alla fine, tra gol annullati e falli di mano richiesti. I cileni hanno infatti protestato vivacemente per il gol decisivo di Castillo, nato da un presunto tocco con il braccio di Salvio. Arbitro e Var hanno però confermato la rete valsa la finale di Sudamericana. Al triplice fischio è nato anche un parapiglia in mezzo al campo, riportato all'ordine in poco tempo dal direttore di gara.