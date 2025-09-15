Atlético Mineiro, Everson denuncia: “Dei tifosi hanno molestato mia figlia”

L'estremo difensore, appoggiato dal club, ha già annunciato che passerà per vie legali con l'intento di individuare i colpevoli

Jacopo del Monaco 15 settembre - 11:28

Un fatto gravissimo ha colpito il portiere dell'Atlético Mineiro Everson e la sua famiglia. Dopo il match di ieri sera contro il Santos, il calciatore ha raccontato sui social che dei tifosi hanno molestato sua figlia di 13 anni. L'estremo difensore, appoggiato dal suo club, ha fatto sapere che passerà per vie legali in modo tale da poter individuare i colpevoli di quanto accaduto.

Le parole di Everson. (Screenshot della storia Instagram pubblicata dal portiere)

Atlético Mineiro, Everson: "Mia figlia molestata da alcuni tifosi" — Ieri sera, presso l'Arena MRV di Belo Horizonte, l'Atlético Mineiro ha ospitato il Santos di Neymar in occasione della 23esima giornata del campionato brasiliano. Il match è terminato 1-1 con reti di Igor Gomes e di Tiquinho. Tuttavia, dopo la partita ha avuto luogo un episodio vergognoso che ha colpito Everson, portiere dell'Atlético. Tramite il proprio profilo Instagram, il numero 22 ha raccontato che dei tifosi hanno molestato verbalmente sua figlia di 13 anni nel parcheggio dello stadio in cui le famiglie mettono in sosta le proprie auto.

Le parole del portiere: "Oggi a fine partita, nel parcheggio dove le famiglie parcheggiano l'auto, c'erano alcune persone che volevano attirare la nostra attenzione. Tuttavia, alcuni cittadini che si definiscono tifosi della squadra per cui m'impegno ogni giorno hanno dato fastidio a mia figlia. Non sono state offese per me ed il mio lavoro, bensì personali e perché no anche sessuali ad una ragazzina di 13 anni. Sono sicuro che tutti concordano sul fatto che le famiglie non c'entrano niente con le critiche del gioco, quanto è più grave attaccare una ragazzina. Resta la mia indignazione e state certi che cercheremo vie legali affinché quest'atto non passi impunito!".

Il comunicato dell'Atlético Mineiro — Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito e sui social, l'Atlético Mineiro ha annunciato il suo completo sostegno ed appoggio nei confronti del portiere e che collaborerà con le autorità per individuare i colpevoli di quest'episodio: "L'Atletico esprime sostegno al portiere Everson, la cui figlia 13enne è stata vittima di molestie oggi all'uscita della MRV Arena. Questo comportamento è inaccettabile e non rappresenta la nostra tifoseria. Il Club collaborerà con le autorità preposte alla sicurezza per individuare i trasgressori e la loro responsabilità penale e adotterà le misure amministrative idonee in base al Regolamento sull'uso della MRV Arena".