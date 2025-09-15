Infortunio, occasioni sprecate e critica per il terreno di gioco dell'impianto: una nuova giornata da dimenticare per Neymar sempre più nell'occhio del ciclone. Altra frecciatina di Ancelotti verso il 10 carioca.

Mattia Celio Redattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 11:19)

Un'altra giornata da dimenticare per Neymar. Il suo Santos ha pareggiato 1-1 contro l'Atletico Mineiro ma il numero 10 ha terminato la partita con un forte dolore alla caviglia. Ma a fare ancora più scalpore è stato il commento del brasiliano sul terreno di gioco, in erba sintetica, dell'Arena MRV. Una partita dove O'Ney ha però sbagliato due occasioni clamorose.

Neymar, altra giornata storta: spreca, si infortuna e critica il campo dell'Atletico Mineiro — Voleva dare una risposta a Carlo Ancelotti dopo la mancata convocazione. Ebbene, quella risposta non è arrivata. O meglio, non al CT del Brasile. Nella sfida di campionato contro l'Atletico Mineiro, Neymar ha vissuto un'altra giornata storta. Il suo Santos non è andato oltre l'1-1 contro la squadra di Jorge Sampaoli. Protagonista in negativo è stato proprio il 10 carioca, colpevole di aver mancato due occasioni colossali.

La prima dopo solo 6 minuti dall'inizio della partita, quando l'attaccante ha tirato addosso al portiere nonostante fosse da solo in area di rigore. La seconda a dieci minuti dalla fine del primo tempo, ancora a tu per tu con la porta avversaria in area ma la palla gli è passata tra le gambe. Errori proprio non da lui, tanto da subire altre frecciatina proprio dal tecnico del Brasile: "Deve essere al 100%, non all’80%”, ha detto l'ex allenatore del Real Madrid.

Ma non è finita qui. Neanche dopo un minuto dal fischio di inizio, il classe '92 si è slogato la caviglia ma, fortunatamente, è riuscito a continuare a giocare finché non è stato sostituito. Tuttavia, non sono mancate le polemiche da parte dell'ex PSG, in particolare per il terreno di gioco dell'impianto. Uno sfogo arrivato sui profili social dello stesso giocatore: "L'ho provato. Il sintetico è una m***a!". Con il pareggio di ieri, la situazione in classifica per il Santos si fa molto critica: si trova a un solo punto dalla zona retrocessione.