Un'altra giornata da dimenticare per Neymar. Il suo Santos ha pareggiato 1-1 contro l'Atletico Mineiro ma il numero 10 ha terminato la partita con un forte dolore alla caviglia. Ma a fare ancora più scalpore è stato il commento del brasiliano sul terreno di gioco, in erba sintetica, dell'Arena MRV. Una partita dove O'Ney ha però sbagliato due occasioni clamorose.
Neymar, altro pareggio e dure critiche al campo dell’Atlético Mineiro: “Il sintetico fa schifo”
Voleva dare una risposta a Carlo Ancelotti dopo la mancata convocazione. Ebbene, quella risposta non è arrivata. O meglio, non al CT del Brasile. Nella sfida di campionato contro l'Atletico Mineiro, Neymar ha vissuto un'altra giornata storta. Il suo Santos non è andato oltre l'1-1 contro la squadra di Jorge Sampaoli. Protagonista in negativo è stato proprio il 10 carioca, colpevole di aver mancato due occasioni colossali.
La prima dopo solo 6 minuti dall'inizio della partita, quando l'attaccante ha tirato addosso al portiere nonostante fosse da solo in area di rigore. La seconda a dieci minuti dalla fine del primo tempo, ancora a tu per tu con la porta avversaria in area ma la palla gli è passata tra le gambe. Errori proprio non da lui, tanto da subire altre frecciatina proprio dal tecnico del Brasile: "Deve essere al 100%, non all’80%”, ha detto l'ex allenatore del Real Madrid.
Ma non è finita qui. Neanche dopo un minuto dal fischio di inizio, il classe '92 si è slogato la caviglia ma, fortunatamente, è riuscito a continuare a giocare finché non è stato sostituito. Tuttavia, non sono mancate le polemiche da parte dell'ex PSG, in particolare per il terreno di gioco dell'impianto. Uno sfogo arrivato sui profili social dello stesso giocatore: "L'ho provato. Il sintetico è una m***a!". Con il pareggio di ieri, la situazione in classifica per il Santos si fa molto critica: si trova a un solo punto dalla zona retrocessione.
