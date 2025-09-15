Il weekend ha regalato emozioni in ogni angolo del mondo, con tanti ex protagonisti della Serie A che hanno lasciato il segno. Dai palcoscenici sudamericani al Qatar, passando per il campionato spagnolo e la Bundesliga, non sono mancati gol e giocate da copertina. L'apertura spetta ad Ángel Di Maria, che ha illuminato il match tra Rosario Central e Boca Juniors con una magia. Arrivano poi le prime volte in Europa: da Nico González a Taremi, che ha già segnato più gol con l'Olympiakos che con l'Inter. In Qatar, invece, si prende la scena Krzysztof Piątek.
derbyderbyderby calcio estero Lo show di Di Maria, il primo centro di Nico e il missile di Mbangula: che weekend per gli ex Serie A
Ex Serie A
Lo show di Di Maria, il primo centro di Nico e il missile di Mbangula: che weekend per gli ex Serie A
Gli ex Serie A si prendono la scena in ogni angolo del mondo: dalla prodezza di Di Maria alla prima volta di Nico González.
© RIPRODUZIONE RISERVATA