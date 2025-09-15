Il weekend ha regalato emozioni in ogni angolo del mondo, con tanti ex protagonisti della Serie A che hanno lasciato il segno. Dai palcoscenici sudamericani al Qatar, passando per il campionato spagnolo e la Bundesliga, non sono mancati gol e giocate da copertina. L'apertura spetta ad Ángel Di Maria, che ha illuminato il match tra Rosario Central e Boca Juniors con una magia. Arrivano poi le prime volte in Europa: da Nico González a Taremi, che ha già segnato più gol con l'Olympiakos che con l'Inter. In Qatar, invece, si prende la scena Krzysztof Piątek.