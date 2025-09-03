Il tecnico argentino tornai a Belo Horizonte cinque anni dopo l'ultima volta. Oltre a risollevare la squadra, proverà a dare nuovo slancio ad una propria carriera un po' arenata negli ultimi anni.

Alessandro Stella 3 settembre - 15:48

Il richiamo del Brasile risulta ancora irresistibile per Jorge Sampaoli. Il tecnico argentino è il nuovo allenatore dell'Atletico Mineiro, dopo aver firmato un contratto fino al termine del 2027. Per lui si tratta di un ritorno sulla panchina dei "Galo" dopo la prima esperienza nella stagione 2020/2021. E come detto, più in generale, Sampaoli dimostra di amare la terra Carioca vista le precedenti avventure (seppur brevi) anche alla guida di Santos e Flamengo.

L'ex Commissario Tecnico di Argentina e Cile (con cui vinse una storica Copa America nel 2015) torna a Belo Horizonte al posto dell'esonerato Cuca. Ora l'obiettivo è duplice. Innanzitutto dovrà risollevare un Atletico Mineiro (che soli pochi mesi fa chiudeva al secondo posto nella Copa Libertadores) reduce da 4 ko nelle ultime 5 sfide e impantanato al quattordicesimo posto della Serie A brasiliana. E conseguentemente proverà a riscattare la propria carriera, avara di soddisfazioni negli ultimi tre anni.

Sampaoli all'Atletico Mineiro per riscattare gli ultimi anni avari di soddisfazione — Sampaoli, esperto classe 1960 e noto per il carattere duro e severo, viene infatti da tre esoneri consecutivi. In ordine temporale è stato allontanato prima dal Siviglia nel marzo 2023 dopo appena sei mesi. Ancora meno è durata l'avventura al Flamengo, dove ha passato solo cinque mesi tra aprile e settembre dello stesso anno. E infine l'ultimo fallimento, ulteriormente più precoce al Rennes: arrivato nel novembre 2024, il tecnico argentino ha mollato i francesi a fine gennaio di quest'anno.

In Brasile dunque proverà a voltare pagina con la squadra insieme alla quale nel 2020 ha vinto l'ultimo, anche se di poco rilievo, trofeo. Il cosiddetto Campionato Mineiro, competizione organizzata dallo stato brasiliano di Minas Gerais.

Il caloroso bentornato della società e il ricongiugimento con Hulk — "Dopo quasi cinque anni, Sampaoli torna al club per godersi finalmente la potenza della Messa sugli spalti dell'Arena MRV! Nella stagione in corso, l'allenatore dirigerà i quarti di finale della Copa do Brasil e della Copa Sul-Americana, nonché il secondo turno del Campeonato Brasileiro Série A. Grazie alla sua vasta esperienza internazionale e alla sua conoscenza del calcio brasiliano, Sampaoli è stato l'allenatore del Galo nella stagione 2020, periodo in cui il club ha iniziato una nuova fase con l'organo di governo. Bentornato a Galo, Jorge!", così l'Atletico Mineiro ha accolto il nuovo allenatore.

Tra i giocatori presenti in rosa, che inizieranno a lavorare con Sampaoli, c'è il celebre capitano Hulk. I due si erano incrociati in quei pochi giorni passati ad inizio 2021 tra l'arrivo dell'attaccante e l'addio del tecnico dal club di Belo Horizonte.