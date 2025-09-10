Il numero dieci del Santos ha sollevato la questione del terreno di gioco adottato dai club brasiliani: arriva anche l'appoggio di Thiago Silva e Memphis Depay

Giammarco Probo 10 settembre - 16:05

Un'altra polemica sul calcio in Brasile sta spopolando nelle ultime ore. Si tratta delle dichiarazioni di Neymar, che ha sollevato la questione della tenuta dei terreni di gioco sintetici. Il fuoriclasse brasiliano sarebbe contrario nel giocare nei campi di questo tipo, che sarebbero potenzialmente dannosi per le condizioni fisiche e atletiche dei giocatori.

Le parole di Neymar sulla questione campo sintetico — Una carriera brillante ma anche costellata da numero infortuni. Soprattutto nel recente passato, quando O' Ney ha deciso di fare ritorno nella terra del calcio verdeoro. Dal suo approdo al Santos - arrivato dal campionato saudita -, Neymar ha dovuto convivere con fastidi ed infortuni che gli hanno impedito di giocare al meglio.

Ma non solo questioni legate alle sue condizioni: il talento carioca ha parlato anche della scelta dei campi sintetici negli impianti del campionato brasiliano. Così, Neymar ha sollevato la polemica entrando in conflitto anche con vari dirigenti dei club brasiliani. Lo stesso numero dieci ha dichiarato: "È impossibile giocare su quei campi, sono fastidiosi e pericolosi per qualsiasi calciatore. Non si può giocare all'Allianz Parque. Giocare al chiuso è una delle cose che mi dà più fastidio come giocatore, a prescindere dai miei infortuni".

L'ex giocatore di Barcellona e Psg è stato molto chiaro, esponendosi che qualora si dovesse giocare in un campo del genere lui non ci sarà. Le parole di Neymar hanno fatto il giro del Sud America e con il numero 10 del Santos si sono schierati anche altri campioni come Memphis Depay e Thiago Silva, ma anche gente contro come ad esempio il presidente del Palmeiras.