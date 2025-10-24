L'andata della Semifinale tra le due squadre è terminata 2-2 e tutto è rimandato al ritorno in Argentina

Filippo Montoli 24 ottobre - 10:42

Universidad de Chile e Lanus hanno pareggiato 2-2 nell'andata di Copa Sudamericana. Attimi di tensione prima del match, quando il pullman che trasportava gli argentini è stato assalito dai tifosi cileni. Registrati anche scontri con la Polizia, costretta all'uso dei lacrimogeni. La gara con il Lanus si è giocata a porte chiuse per i gravi incidenti avvenuti tra Universidad de Chile e Independiente durante gli Ottavi di Finale.

Universidad de Chile-Lanus, gli scontri con la Polizia e la denuncia di Salvio — In questa edizione della Copa Sudamericana, i tifosi della Universidad de Chile sono passati diverse volte ai doveri della cronaca e sempre per gravi atti di violenza. Quello di giovedì è solo l'ultimo episodio. I cileni si sono inizialmente appostati fuori dall'hotel dei giocatori del Lanus, dando inizio agli scontri nel momento in cui la squadra ha lasciato la struttura per raggiungere lo stadio. Nel parapiglia con gli agenti di Polizia, una frangia dei supporter ha cominciato a scagliare pietre contro il pullman argentino.

Il tutto sarebbe potuto terminare molto male. Infatti, uno dei sassi scagliati ha penetrato un finestrino, mancando di un soffio due calciatori. Dall'interno del mezzo, l'ex Benfica Salvio ha ripreso la scena pubblicandola sui social e scrivendo: "Siamo stati accolti così dai tifosi locali. Non cambiamo e non miglioriamo mai. Finché non uccideranno qualcuno nessuno vorrà capire?". La partita si è poi disputata regolarmente e a porte chiuse. Il club cileno sta infatti ancora scontando una lunga squalifica dopo i fatti avvenuti contro l'Independiente.

Il match tra Universidad de Chile e Lanus è terminato 2-2. Il doppio vantaggio nel primo tempo degli argentini è stato recuperato nella ripresa dai cileni. Decisivo il gol su rigore al 99esimo dell'ex Bayer Leverkusen Charles Aranguiz. La gara di ritorno è in programma per giovedì 30 ottobre e l'accesso alla finale è ancora tutto da decidere. La vincente affronterà una tra Independiente del Valle e Atletico Mineiro.