COPA SUDAMERICANA

Il grave episodio durante la partita di ritorno degli ottavi di finale del torneo
Filippo Montoli
Nella partita di ritorno degli Ottavi di Finale della Copa Sudamericana tra Independiente e Universidad de Chile si sono verificati gravi scontri sugli spalti. Si contano decine di feriti, alcuni molto gravi, e più di trecento arresti. La gara è stata sospesa ai primi minuti del secondo tempo e non riprenderà. Tra possibili sanzioni ed esiti della partita, ecco cosa è successo tra Independiente e U de Chile in Copa Sudamericana.

