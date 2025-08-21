Nella partita di ritorno degli Ottavi di Finale della Copa Sudamericana tra Independiente e Universidad de Chile si sono verificati gravi scontri sugli spalti. Si contano decine di feriti, alcuni molto gravi, e più di trecento arresti. La gara è stata sospesa ai primi minuti del secondo tempo e non riprenderà. Tra possibili sanzioni ed esiti della partita, ecco cosa è successo tra Independiente e U de Chile in Copa Sudamericana.