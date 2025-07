Due rossi, proteste e accuse reciproche: la tensione non si spegne

Nonostante gli sforzi per riportare l'ordine, la tensione è rimasta alta. L'arbitro ha estratto due cartellini rossi, uno per Navarro e uno per Fernandez Cedres, scatenando nuove proteste da parte di entrambe le squadre. Il Tallares ha chiesto l'espulsione anche di Avalos, indicato come uno degli istigatori, mentre Rodrigo Rey ha accusato Navarro di aver provocato l'intera scena. Penel ha spiegato che le espulsioni sono arrivate come conseguenza di una reazione fisica evidente. Fortunatamente, la situazione è rientrata senza ulteriori scontri e le squadre si sono ritirate negli spogliatoi. La vittoria del Tallares, firmata da Schott e Depietri, è stata così offuscata da un finale caotico che rischia ora di avere strascichi disciplinari