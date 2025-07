È caos totale in casa Talleres . Dopo soli 41 giorni Diego Cocca ha deciso di lasciare la panchina dei biancoblu, al suo posto è stato scelto un volto noto del calcio mondiale, ovvero Carlos Tevez . L'ex Juventus torna così a sedere su una panchina poco più di un anno dall'esperienza con l' Independiente , terminata lo scorso maggio con le dimissioni. L'Apache arriva in un momento tutt'altro che sereno che la squadra di Cordoba.

Nuova avventura in panchina per Carlos Tevez. L'ex attaccante di Manchester United e Juventus è da oggi il nuovo allenatore del Club Atletico Talleres e prende così il posto di Diego Cocca, dimessosi nelle ultime ore dopo solo 41 giorni dal suo arrivo. Una notizia che squassa il calcio argentino, soprattutto la tifoseria del club di Cordoba. Cocca aveva assunto l’incarico lo scorso 28 maggio, con la promessa da parte del presidente Andrés Fassi di ricevere almeno sette rinforzi. Tuttavia, ad oggi, gli unici volti nuovi sono stati i ritorni dai prestiti di Luis Angulo e Luis Sequeira .

Ma non ci sarebbero solo le mosse di mercato dietro la rottura tra l'ormai ex allenatore e i biancoblu. Secondo i quotidiani argentini, infatti, si parlerebbe anche di mancanza di rispetto nei confronti dello staff e, soprattutto, voci su possibili trattative segrete tra alcuni componenti della squadra e il tecnico del River Plate Marcelo Gallardo per trasferirsi a Buenos Aires.

La nomina lampo di Carlos Tevez come nuovo allenatore a pochi minuti dalle dimissioni di Cocca, inoltre, fa storcere il naso a diversi sportivi. Accostato alla panchina dei biancoblu già prima della scelta dell'ex tecnico, il suo arrivo fa pensare ad un accordo già preso da tempo. In ogni caso, l'Apache eredita una panchina in un momento molto delicato con la squadra penultima nel proprio girone con soli 13 punti in 16 partite, frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte.