L'ex calciatore del Manchester United ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club catalano spiegando anche come inizia la sua giornata e caricando l'ambiente per il big match contro i blancos.

Jacopo del Monaco 24 ottobre - 10:15

Marcus Rashford sta dimostrando di essere uno dei migliori giocatori del Barcellona di questa stagione. Fino a questo momento, l'inglese ha già segnato 5 gol e fornito 4 assist tra Liga e Champions League. Alle ore 16:15 di domenica 26 ottobre, i Blaugrana affronteranno il Real Madrid. Proprio del Clásico l'attaccante classe 1997 ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club.

Barcellona, Rashford: "Il Clásico è storia pura e noi vogliamo vincere" — A fine luglio, il Barça ha preso Rashford dal Manchester United con la formula del prestito con diritto di riscatto. Grazie alle sue prestazioni, l'attaccante che a fine mese compirà 28 anni sta dando una grande mano ai catalani. Nell'attuale edizione della Champions, infatti, è attualmente il miglior marcatore del Barcellona con 4 reti. Adesso, i Blaugrana stanno preparando una partita importante, ovvero il Clásico contro il Real Madrid che si giocherà domenica alle ore 16:15. In un'intervista assieme ai tifosi per il canale YouTube del Barça, Marcus Rashford ha parlato del modo in cui inizia la giornata: "Prima di andare in campo, ascolto musica sul pullman. Mi sveglio 45 minuti prima della colazione, faccio una doccia e mangio un po' di porridge con le uova. Successivamente, facciamo una riunione in cui guardiamo alcuni video per prepararci al match".

In seguito, l'inglese ha parlato del Clásico e dell'importanza della partita: "Sono molto emozionato perché, probabilmente, si tratta della partita più importante al mondo. Inoltre, penso che sia arrivata in un buon momento. Il Clásico è una partita molto seguita. Non devi per forza tifare una delle due squadre per godertelo. Il Clásico è storia pura. Mi piacerebbe che continuassimo su questa strada, dobbiamo migliorare fino a trovare miglior forma possibile. Siamo pronti per la partita di domenica e spero che ci sia un'atmosfera molto buona. Sarà importante per la squadra avere il controllo della gara il più possibile. Vogliamo fare del nostro meglio per conquistare i tre punti".