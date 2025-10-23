Clasico, Real Madrid-Barcellona oltre la rivalità calcistica: il match raccontato come scontro culturale e storico

Enrico Pecci Redattore 23 ottobre - 16:28

È la settimana del Clasico. Nel weekend tutti i riflettori, in Spagna e non solo, saranno puntati sul Santiago Bernabeu per una delle partite più attese dell'anno. Perché Real Madrid-Barcellona non è una semplice rivalità calcistica: è uno scontro fra stili di gioco, ma anche storico, culturale e politico.

Clasico, Real Madrid-Barcellona fuori dal campo — Da una parte c'è il Real Madrid, ovvero la squadra della Capitale, e dall'altra il Barça, che rappresenta invece la comunità catalana e tutto il suo movimento indipendentista. La rivalità tra i due club più gloriosi e vincenti della Spagna, ma anche a livello internazionale, ha da tempo superato la dimensione sportiva: già negli anni '30, infatti, il Barcellona "aveva sviluppato una reputazione come simbolo dell'identità catalana, opposta alle tendenze centralizzanti di Madrid".

Nel 1936, quando Francisco Franco avviò il colpo di Stato contro la democratica Seconda Repubblica Spagnola, il presidente del Barcellona, Josep Sunyol, membro della Sinistra Repubblicana di Catalogna e deputato alle Corti Generali, fu arrestato e giustiziato senza processo dalle truppe di Franco.

Durante le dittature di Miguel Primo de Rivera e soprattutto di Francisco Franco, tutte le lingue e le identità regionali in Spagna erano malviste e limitate. Proprio in questo periodo il Barça acquisì il suo motto "Més que un club", diventando la squadra-simbolo in Catalogna di autonomia ed indipendenza dal regime.

Madrid vs Catalogna, il Clasico come scontro culturale e storico — In Spagna, dunque, Real contro Barça è anche Madrid contro Catalogna, "potere" centrale contro indipendenza, ma anche uno scontro di stili di gioco. Nel corso dei decenni, infatti, il Barcellona dando vita alla sua Masìa ha cresciuto in casa le proprie leggende e sviluppato uno stile di gioco sempre ben riconoscibile, dall'era Cruijff e quella del "Dream Team" al "Tiki Taka" di Pep Guardiola. Il Real Madrid, invece, è diventata la squadra dei "Galacticos".

Real Madrid-Barcellona è anche una sfida di identità, che sconfina dal calcio all'ambito culturale e politico. Anche all'estero, qualsiasi appassionato è ormai schierato da una delle due parti. A noi non resta che goderci il prossimo spettacolo del Clasico.