Il debutto più atteso, quello dei padroni di casa degli Stati Uniti, è finalmente arrivato. La formazione guidata da Mauricio Pochettino ha schiantato il Paraguay con un sonoro 4-1 che è valso, in attesa di scoprire cosa succederà in Australia-Turchia, la vetta del girone. Assoluto protagonista è stato Folarin Balogun, attaccante del Monaco, capace di mettere a segno due reti che hanno ipotecato la partita. Ma tutti i fari erano puntati su Christian Pulisic e, il giocatore del Milan, ha ripagato l'attesa prima di uscire all'intervallo per un infortunio al polpaccio.

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L'esordio del Team USA

Al SoFi Stadium di, sede anche della finalissima in programma domenica 19 luglio, glihanno regalato spettacolo davanti la propria gente travolgendo i sudamericani del. Gara subito in discesa grazie all'autorete di, propiziata da una serpentina letale di Pulisic . Sempre l'ala del, al trentunesimo minuto, dà la spallata decisiva al match servendo un cioccolatino perche non può fare altro che scartarlo e metterlo in porta.

BRUGES, BELGIO - 18 SETTEMBRE: Folarin Balogun dell'AS Monaco combatte per la palla con Brandon Mechele del Club Brugge durante la partita MD1 della UEFA Champions League 2025/26 League Phase tra il Club Brugge KV e l'AS Monaco al Jan Breydelstadion il 18 settembre 2025 a Bruges, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

In chiusura di primo tempo arriva la doppietta dell'attaccante del Monaco, servito con un passaggio visionario da Tillman, che chiude i conti. Nella ripresa è accademia vera e propria da parte degli Stati Uniti. Ritmo più basso, giro palla orizzontale e allentamento della tensione portano a subire il gol della bandiera del Paraguay di Mauricio. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato il talento classe 2002, mai sbocciato fino in fondo, Giovanni Reyna, in forza al Gladbach. Una vera prova di forza da parte degli statunitensi che, mai come quest'anno, sognano in grande.

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Le condizioni di Pulisic

L'americano veniva da un 2026 disastroso sotto tutti i punti di vista. A secco di gol, spesso infortunato e fuori dalla Champions League con il. Non il migliore dei modi per prepararsi al Mondiale da nazione ospitante. Invece, l'aria di casa e un sistema di gioco più offensivo e collaudato rispetto a quello visto a San Siro, hanno fatto rifiorire Christian. Un assist, una serpentina nell'occasione dell'autorete del paraguaianoe tantissime giocate top class.

DOHA, QATAR - 3 DICEMBRE: Christian Pulisic degli Stati Uniti osserva durante la partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e USA allo Stadio Internazionale Khalifa il 3 dicembre 2022 a Doha, in Qatar. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Tuttavia, il solito fastidio al polpaccio lo ha costretto a fermarsi all'intervallo, con il risultato già in cassaforte. Di seguito le parole della stella americana sulle proprie condizioni: "Sono uscito soltanto per precauzione, non dovrebbe essere nulla di grave". A fornire più dettagli è stato il CT degli USA Mauricio Pochettino: "Ha ricevuto un colpo al polpaccio che si è irrigidito e non riusciva a camminare". Insomma, le condizioni del numero 10 andranno monitorate di ora in ora per evitare inutili rischi, considerando la facilità con cui si accede ai sedicesimi.

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