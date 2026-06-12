Dopo il Messico, questa notte (alle 3 ora italiana) sarà la volta di un altro dei tre paesi ospitanti a fare l'esordio nel Mondiale, ovvero gli Stati Uniti. La squadra di Mauricio Pochettino se la vedrà contro il Paraguay al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Una grande occasione per gli States per dire la loro in questa competizione e soprattutto una grande occasione per il loro capitano, Christian Pulisic, di riscattarsi dopo una stagione molto complicata con il Milan. Queste le sue parole a poche ore dal fischio di inizio.

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Stati Uniti, la carica di Christian Pulisic: "Con una vittoria manderemo un grande segnale al girone"

Glisi preparano a fare il loro esordio nel Mondiale. Questa notte la squadra di Mauricio Pochettino scenderà in campo contro il. Tutto il paese a stelle e strisce ha gli occhi puntati sugli States ma tutta questa pressione non spaventa la squadra statunitense, primo tra tutti Christian Pulisic . Proprio il capitano degli americano ha rilasciato alcune dichiarazioni a poche ore dall'inizio della partita: "Non abbiamo paura, questo è il nostro momento. Vogliamo essere una vera forza in questo Mondiale, capace di giocarsela con tutti".

Parole da vero leader di un giocatore che sa benissimo come affrontare momenti del genere, anche quando si è reduci da una stagione molto difficile. Il giocatore del Milan ha infatti avuto un crollo di rendimento nella seconda parte dell'annata fino a perdere completamente la via delle rete. Un fatto che certo non è passato inosservato: "Non capisco perché si parlasse solo di questo". La gioia del gol, nel frattempo, l'ha ritrovata nell'amichevole contro il Senegal. Una marcatura che, in Nazionale, mancava da oltre un anno. Troppo tempo per un giocatore del calibro di Pulisic.

DOHA, QATAR - 3 DICEMBRE: Christian Pulisic degli Stati Uniti si riscalda prima della partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e Stati Uniti allo Stadio Internazionale Khalifa il 3 dicembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Elsa/Getty Images)

Un gol, inoltre, che ha anche sapore di liberazione: "Adesso che mi sono sbloccato spero ci si concentri su altro - continua il numero 10 statunitense - Questi momenti, noi calciatori americani non li dimenticheremo mai. Ma adesso l’obiettivo si chiama soltanto Paraguay: servirà lottare davvero ma se dovessimo vincere subito manderemmo un segnale forte a tutto il girone". Al suo fianco ci sarà il suo "rivale" Weston McKennie: "Siamo cresciuti insieme in Italia. Quando affronti una partita così importante, con la pressione dell’esordio in un Mondiale, ti aiuta guardarti accanto e vedere ragazzi che conosci da quando avevi 13 o 14 anni. Vuoi lottare come loro, non deluderli, coprirgli le spalle. È con questo spirito che arriviamo al Mondiale di casa". Conclude il centrocampista.

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