Dopo 155 giorni Pulisic torna al gol. Il calciatore americano è stato decisivo nella gara amichevole tra USA e Senegal.
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Dopo 155 giorni, Christian Pulisic torna al gol. Il calciatore americano ha trovato la via della rete nell'amichevole USA-Senegal, vinta dagli statunitensi per 3-2. Ottime notizie per la nazionale a stelle e strisce, che ritrova il suo calciatore più importante in vista del Mondiale ormai alle porte. Il gol di Pulisic ha reso felice il suo CT, Mauricio Pochettino.
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"È una sensazione fantastica"
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E Pulisic ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Intervistato da TNT Sports dopo la fine del match, lo statunitense si è liberato di un peso che portava da troppo tempo. "Spero che ora la gente smetta di parlare. È stata una sensazione fantastica". Pulisic ha poi sottolineato quanto sia importante la fiducia dell'ambiente, e si è caricato in vista del torneo che partirà a breve: "Qui sento molta fiducia. Ora mi sento bene. Ovviamente questa era solo un'amichevole, ma ci aspettano partite importanti e devo essere pronto".
Pochettino su Pulisic: "Ha ancora il potenziale per migliorare"
Il giudizio sulla prestazione del rossonero è ovviamente arrivato anche dal suo commissario tecnico, Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino ha analizzato i 45 minuti di Pulisic nella conferenza stampa post partita. "La prestazione di Christian, per i 45 minuti che ha giocato, è stata davvero, davvero buona. Ha ancora il potenziale per migliorare". Il tecnico ha proseguito sottolineando il prossimo obiettivo, i 90 minuti: "Lo vedo ogni giorno allenarsi con questo atteggiamento, con questo impegno, con questa energia. Penso che ora dobbiamo provare a prolungare questo rendimento per 90 minuti".
L'ex tecnico del Tottenham ha concluso evidenziando quanto il rientro di Pulisic sia importante per tutta la squadra: "Sono felice per lui anche perché dopo molto tempo ha segnato di nuovo. Ovviamente, questo è importante per tutti i nostri giocatori in vista della Coppa del Mondo".
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