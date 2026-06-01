Dopo 155 giorni Pulisic torna al gol. Il calciatore americano è stato decisivo nella gara amichevole tra USA e Senegal.

Francesco Di Chio
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Dopo 155 giorni, Christian Pulisic torna al gol. Il calciatore americano ha trovato la via della rete nell'amichevole USA-Senegal, vinta dagli statunitensi per 3-2. Ottime notizie per la nazionale a stelle e strisce, che ritrova il suo calciatore più importante in vista del Mondiale ormai alle porte. Il gol di Pulisic ha reso felice il suo CT, Mauricio Pochettino.

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"È una sensazione fantastica"

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Da quel Milan-Verona di dicembre sono passati sei mesi. 155 giorni, ad essere esatti. 155 giorni senza riuscire a segnare un gol. Di per sé è già un periodo lunghissimo, lo è ancor di più se ti chiami Christian Pulisic, e hai abituato tutti fin troppo bene. Il calciatore statunitense si è finalmente riscattato. Nell'amichevole dei suoi Stati Uniti contro il Senegal, nonostante sia stato in campo per soli 45 minuti, Christian ha prima servito Dest per il gol dell'1 a 0, e poi ha anche trovato la rete. Una grande prestazione in vista dei mondiali che verranno.

E Pulisic ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Intervistato da TNT Sports dopo la fine del match, lo statunitense si è liberato di un peso che portava da troppo tempo. "Spero che ora la gente smetta di parlare. È stata una sensazione fantastica". Pulisic ha poi sottolineato quanto sia importante la fiducia dell'ambiente, e si è caricato in vista del torneo che partirà a breve: "Qui sento molta fiducia. Ora mi sento bene. Ovviamente questa era solo un'amichevole, ma ci aspettano partite importanti e devo essere pronto".

Pochettino su Pulisic: "Ha ancora il potenziale per migliorare"

Soccer Aid For UNICEF 2024
LONDRA, INGHILTERRA – 9 giugno 2024: Mauricio Pochettino, allenatore della World XI, saluta i tifosi prima di Soccer Aid for UNICEF 2024 allo Stamford Bridge il 9 giugno 2024 a London, Inghilterra. (Foto di Henry Browne/Getty Images)

Il giudizio sulla prestazione del rossonero è ovviamente arrivato anche dal suo commissario tecnico, Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino ha analizzato i 45 minuti di Pulisic nella conferenza stampa post partita. "La prestazione di Christian, per i 45 minuti che ha giocato, è stata davvero, davvero buona. Ha ancora il potenziale per migliorare". Il tecnico ha proseguito sottolineando il prossimo obiettivo, i 90 minuti: "Lo vedo ogni giorno allenarsi con questo atteggiamento, con questo impegno, con questa energia. Penso che ora dobbiamo provare a prolungare questo rendimento per 90 minuti".

L'ex tecnico del Tottenham ha concluso evidenziando quanto il rientro di Pulisic sia importante per tutta la squadra: "Sono felice per lui anche perché dopo molto tempo ha segnato di nuovo. Ovviamente, questo è importante per tutti i nostri giocatori in vista della Coppa del Mondo".

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