Con i mondiali ormai alle porte e i campionati terminati, il mercato internazionale inizia a smuoversi. Uno dei primi movimenti importanti nel calcio inglese è il trasferimento di Senesi, pronto a raggiungere De Zerbi al Tottenham.

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Senesi, vicina la firma con il Tottenham

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 24 maggio 2026: Marcos Senesi dell’AFC Bournemouth osserva il campo dopo aver ricevuto cure mediche durante la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Bournemouth al City Ground il 24 maggio 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Cameron Smith/Getty Images)

Dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati di Scaloni per il mondiale, Senesi ha iniziato a concentrarsi sul suo futuro. Il difensore centrale argentino, uno dei migliori difensori della stagione di Premier League, ha concluso il suo rapporto con il Bournemouth - con cui è andato in scadenza di contratto - dopo aver raggiunto il sesto posto e una storica qualificazione in Europa League. Numerose squadre si sono mosse durante la stagione per avvalersi delle prestazioni dell'argentino: Barcellona, Manchester City e Juventus su tutte.

Ma, stando a quanto riportato da The Athletic, il difensore avrebbe già scelto la sua prossima destinazione. Senesi infatti sarebbe vicinissimo al trasferimento al Tottenham di De Zerbi. Dopo la deludente stagione appena conclusasi, con la salvezza raggiunta all'ultima giornata, gli Spurs si stanno già muovendo per sistemare la rosa e poter iniziare a preparare la prossima stagione con largo anticipo.

Tottenham Hotspur are set to sign Bournemouth defender Marcos Senesi on a four-year deal.



Senesi’s contract at the south-coast club is due to expire in July and he is now expected to complete a move to north London.



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L'accordo tra le due parti dovrebbe essere un quadriennale, valido fino a Giugno 2030. L'argentino troverebbe spazio nell'11 titolare di Roberto De Zerbi, soprattutto se Cuti Romero dovesse andar via. Risulta ancora incerto infatti il futuro dell'ex centrale dell'Atalanta. Ma Senesi non è l'unico colpo anticipato del Tottenham. Tra le fila del club londinese infatti è già stato arruolato Andy Robertson, terzino 32enne che ha appena lasciato il Liverpool dopo 9 anni.

L'obiettivo del club è chiaro: dopo l'annata andata malissimo e salvata in calcio d'angolo - anche grazie all'ingaggio dell'ex Sassuolo De Zerbi - la prossima stagione dev'essere preparata in maniera diversa. Gli innesti di Senesi e Robertson sono i primi colpi di un mercato che si preannuncia pieno di svolte inaspettate.

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