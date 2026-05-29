Il Barcellona è chiamato a difendere nuovamente LaLiga nella prossima stagione e per questo la dirigenza blaugrana si è subito messa al lavoro. Tra continui contatti con diversi giocatori, il club di Joao Laporta ha nella lista molti nomi per rinforzare l'organico ma ovviamente non si guarda solo le mosse in entrata. Si dovrà lavorare infatti anche sui giocatori che dovranno lasciare la città catalana, uno di questi potrebbe essere molto probabilmente Marc Ter Stegen.

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Barcellona, incognita Ter Stegen: il tedesco potrebbe giocarsi le sue carte in estate

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Se la stagione delè stata più che memorabile per Marc Ter Stegen è stato l'esatto contrario. La scorsa estate il portiere tedesco si è trovato tutti gli spazi chiusi dopo la conferma di Wojcieche l'arrivo di Joane dopo una sola presenza a gennaio il Barça ha deciso di cederlo in prestito al Girona. Risultato: club retrocesso in Segunda Division.

Questo luglio il portiere tedesco rientrerà a Barcellona consapevole di non rientrare nei piani di Hansi Flick, motivo per cui l'ex Borussia Mönchengladbach e il club catalano proveranno a riavvicinarsi per trovare insieme una soluzione. Il classe '92 ha il contratto in scadenza nel 2028 ma è pronto ad ascoltare offerte e a valutare un trasferimento anche all'estero, alla ricerca di un progetto sportivo in cui possa sentirsi di nuovo importante.

Marc-Andre ter Stegen in una fase di riscaldamento. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Tuttavia non si possono escludere novità, tra cui la permanenza al club blaugrana. Questo per la durata del suo contratto. C'è infatti anche la possibilità che il tedesco inizi la preparazione pre-campionato con il Barça (al via il 15 luglio) e addirittura giochi in alcune delle prime amichevoli estive per dimostrare di essere completamente guarito e pronto a competere ai massimi livelli. La decisione finale, ovviamente, spetterà ad Hansi Flick.

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