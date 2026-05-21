C'erano dei dubbi, ma ora è ufficiale: Manuel Neuer è nella lista dei convocati per il Mondiale di quest'estate dopo essersi ritirato dalla Nazionale nel 2024.
Il balzo di Neuer...questa volta per esultare con i tifosi al termine del Klassiker!
Il Mondiale di quest'estate si preannuncia come uno degli eventi sportivi più attesi e rivoluzionari della storia sportiva recente. La competizione prenderà ufficialmente il via l'11 giugno 2026 con la partita inaugurale a Città del Messico, per poi concludersi con la finale del 19 luglio a New York, segnando la prima storica edizione a 48 squadre ospitata da tre nazioni diverse: Stati Uniti, Canada e Messico. Tra le grandi protagoniste pronte a darsi battaglia c'è sicuramente la Germania, che ha diramato oggi la lista dei convocati ovviamente non priva di sorprese.
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Convocazioni Germania, nella lista c'è anche Manuel NeuerManuel Neuer, che nell'agosto del 2024 aveva salutato la nazionale con un toccante videomessaggio dopo gli Europei giocati in casa, farà parte della spedizione della Germania per i Mondiali di quest'estate. Il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha spento ogni dubbio inserendo il quarantenne capitano del Bayern Monaco nella lista definitiva dei convocati, affidandogli nuovamente la porta della nazionale tedesca per quella che si preannuncia come la sua ultima, definitiva grande competizione internazionale.
Questa stagione Manuel Neuer ha collezionato 42 presenze tra tutte le competizioni, dimostrando ancora di poter essere protagonista a livello internazionale e facendo anche parate come quelle che da sempre lo hanno reso riconoscibile e diverso da tutti gli altri. Quest'anno è riuscito a conquistare il suo tredicesimo campionato tedesco, record che condivide con l'ex compagno di squadra e connazionale Thomas Muller, e deve ancora giocare la finale di Dfl Pokal contro lo Stoccarda il prossimo sabato, con la possibilità di conquistare quel trofeo che al Bayern Monaco manca da 6 anni. Da poco si era parlato di un suo infortunio che avrebbe messo a rischio la sua convocazione, ma Nagelsmann ha deciso di convocarlo comunque consapevole che sarà utile per tutto il gruppo squadra essendo anche l'unico in rosa ad aver alzato quella Coppa nel 2014.
Ecco la lista completa di chi farà parte della spedizione in Nord America quest'estate:
Portieri: Baumann, Neuer, Nubel
Difensori: Anton, Brown, Kimmich, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Tah, Thiaw
Centrocampisti: Amiri, Goretzka, Groß, Nmecha, Pavlovic, Stiller
Attaccanti: Beier, Havertz, Karl, Leweling, Musiala, Sané, Undav, Wirtz, Woltemade
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