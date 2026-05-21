Il Mondiale di quest'estate si preannuncia come uno degli eventi sportivi più attesi e rivoluzionari della storia sportiva recente. La competizione prenderà ufficialmente il via l'11 giugno 2026 con la partita inaugurale a Città del Messico, per poi concludersi con la finale del 19 luglio a New York, segnando la prima storica edizione a 48 squadre ospitata da tre nazioni diverse: Stati Uniti, Canada e Messico. Tra le grandi protagoniste pronte a darsi battaglia c'è sicuramente la Germania, che ha diramato oggi la lista dei convocati ovviamente non priva di sorprese.

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Convocazioni Germania, nella lista c'è anche Manuel Neuer

Manuel Neuer , che nell'agosto del 2024 aveva salutato la nazionale con un toccante videomessaggio dopo gligiocati in casa,. Il commissario tecnicoha spento ogni dubbio inserendo il quarantenne capitano delnella lista definitiva dei convocati, affidandogli nuovamente la porta della nazionale tedesca per quella che si preannuncia come la sua ultima, definitiva grande competizione internazionale.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 13 LUGLIO: Manuel Neuer della Germania solleva il trofeo della Coppa del Mondo con i compagni di squadra dopo aver sconfitto l'Argentina 1-0 nei tempi supplementari durante la finale della Coppa del Mondo FIFA Brasile 2014 tra Germania e Argentina al Maracanà il 13 luglio 2014 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Clive Rose/Getty Images) Questa stagione Manuel Neuer ha collezionato 42 presenze tra tutte le competizioni, dimostrando ancora di poter essere protagonista a livello internazionale e facendo anche parate come quelle che da sempre lo hanno reso riconoscibile e diverso da tutti gli altri. Quest'anno è riuscito a conquistare il suo tredicesimo campionato tedesco, record che condivide con l'ex compagno di squadra e connazionale Thomas Muller, e deve ancora giocare la finale di Dfl Pokal contro lo Stoccarda il prossimo sabato, con la possibilità di conquistare quel trofeo che al Bayern Monaco manca da 6 anni. Da poco si era parlato di un suo infortunio che avrebbe messo a rischio la sua convocazione, ma Nagelsmann ha deciso di convocarlo comunque consapevole che sarà utile per tutto il gruppo squadra essendo anche l'unico in rosa ad aver alzato quella Coppa nel 2014.

Ecco la lista completa di chi farà parte della spedizione in Nord America quest'estate:

Portieri: Baumann, Neuer, Nubel

Difensori: Anton, Brown, Kimmich, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Tah, Thiaw

Centrocampisti: Amiri, Goretzka, Groß, Nmecha, Pavlovic, Stiller

Attaccanti: Beier, Havertz, Karl, Leweling, Musiala, Sané, Undav, Wirtz, Woltemade