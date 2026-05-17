Il nuovo stop di Manuel Neuer contro il Colonia rappresenta un campanello d'allarme serio per il Bayern Monaco e per la nazionale tedesca, non tanto per la gravità del singolo episodio, quanto per la preoccupante cronicità del problema. Si tratta infatti del terzo infortunio identico al polpaccio sinistro nell'arco di pochissimo tempo, dopo quelli che lo avevano già costretto al cambio a metà febbraio contro il Werder Brema e a inizio marzo contro il Borussia Mönchengladbach, costandogli anche l'ottavo di finale di Champions League contro l'Atalanta.

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MONACO, GERMANIA - 16 MAGGIO: Manuel Neuer dell'FC Bayern Monaco solleva il Meisterschale della Bundesliga mentre i giocatori dell'FC Bayern Monaco festeggiano dopo la partita di Bundesliga tra FC Bayern Monaco e 1. FC Colonia all'Allianz Arena il 16 maggio 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Infortunio Manuel Neuer: ancora nessuna notizia sui tempi di recupero da parte del Bayern Monaco

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Il Bayern Monaco, una strategia comunicativa che lascia aperta ogni possibilità in vista della finale dicontro lo. Neuer punta a conquistare il suo, ma lo staff medico si trova a dover scegliere se rischiare il capitano in una partita secca col pericolo di una ricaduta definitiva, oppure preservarlo a costo di rinunciare al proprio leader.Il recente rinnovo contrattuale fino all'estate deldimostra la totale fiducia della dirigenza bavarese nelle doti tecniche del portiere, ma la storia clinica recente non può essere ignorata. Il polpaccio sinistro sta dimostrando una forte fragilità strutturale e a quarant'anni i processi di cicatrizzazione muscolare richiedono estrema cautela e le continue ricadute indicano che il muscolo non ha ancora recuperato la piena elasticità richiesta per i movimenti di un portiere.

Julian Nagelsmann ha reinserito Neuer nella lista dei 55 pre-convocati per il Mondiale 2026, blindando di fatto il suo ruolo da titolare in Nord America. Questa decisione ha spento definitivamente le speranze di Marc-André ter Stegen di giocare un Mondiale da protagonista, ma questo terzo stop consecutivo riapre inevitabilmente il dibattito sulla reale tenuta fisica di Neuer sulla lunga distanza di un torneo estivo.

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