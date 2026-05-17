Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha riportato un infortunio al polpaccio sinistro contro il Colonia, il terzo stop stagionale per lo stesso muscolo.
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Il nuovo stop di Manuel Neuer contro il Colonia rappresenta un campanello d'allarme serio per il Bayern Monaco e per la nazionale tedesca, non tanto per la gravità del singolo episodio, quanto per la preoccupante cronicità del problema. Si tratta infatti del terzo infortunio identico al polpaccio sinistro nell'arco di pochissimo tempo, dopo quelli che lo avevano già costretto al cambio a metà febbraio contro il Werder Brema e a inizio marzo contro il Borussia Mönchengladbach, costandogli anche l'ottavo di finale di Champions League contro l'Atalanta.
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Infortunio Manuel Neuer: ancora nessuna notizia sui tempi di recupero da parte del Bayern MonacoIl Bayern Monaco ha scelto di non diffondere i tempi di recupero esatti, una strategia comunicativa che lascia aperta ogni possibilità in vista della finale di DFB-Pokal contro lo Stoccarda a Berlino. Neuer punta a conquistare il suo double numero 14, ma lo staff medico si trova a dover scegliere se rischiare il capitano in una partita secca col pericolo di una ricaduta definitiva, oppure preservarlo a costo di rinunciare al proprio leader.
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Julian Nagelsmann ha reinserito Neuer nella lista dei 55 pre-convocati per il Mondiale 2026, blindando di fatto il suo ruolo da titolare in Nord America. Questa decisione ha spento definitivamente le speranze di Marc-André ter Stegen di giocare un Mondiale da protagonista, ma questo terzo stop consecutivo riapre inevitabilmente il dibattito sulla reale tenuta fisica di Neuer sulla lunga distanza di un torneo estivo.
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