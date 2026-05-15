Il Bayern Monaco ha deciso di blindare la porta. Con una nota ufficiale, il club bavarese ha reso noto il rinnovo del contratto di Manuel Neuer fino al 2027. Insieme a lui, resterà anche il collega Sven Ulreich. Entrambi gli estremi difensori saranno come una guida per il giovane Jonas Urbig, ormai considerato il futuro portiere del club dell'Allianz Arena.

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MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 28 OTTOBRE: Sven Ulreich e Manuel Neuer del Bayern Monaco si stringono la mano durante il riscaldamento prima della partita di Bundesliga tra FC Bayern München e SV Darmstadt 98 all'Allianz Arena il 28 ottobre 2023 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Sebastian Widmann/Getty Images)

Bayern Monaco, porta blindata: Neuer e Ulreich rinnovano fino al 2027

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Anche la prossima stagione il Bayern Monaco avrà Manuela difendere la porta. Il classe '86 ha infatti ufficialmente rinnovato il contratto con il club bavarese fino al 2027. La notizia era nell'aria ormai da giorni quando la leggenda tedesca aveva espresso la sua ferma volontà di continuare a giocare all'Allianz Arena. Arrivato dallonel 2011, il nativo di Gelsenkirchen ha collezionato 597 presenze vincendo tutto tra titoli nazionali ed europei. Tra i tanti trofei anche due Mondiali per Club.

Il presidente Herbert Hainer ha celebrato soprattutto la figura di Neuer, definendolo "uno dei più grandi portieri della storia del Bayern, simbolo di due generazioni e leader capace di rappresentare il Bayern dentro e fuori dal campo". Lo stesso ha fatto l'amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, che ha ricordato come l’arrivo dell’estremo difensore tedesco sia stato "uno dei migliori trasferimenti nella storia del club".

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Nello stesso giorno, inoltre, anche l'altro portiere dei bavaresi, Sven Ulriech, ha prolungato il suo contratto per un'altra stagione. Il classe '88, dunque, arriverà a toccare le 12 stagioni con i Bayerische Riese (giganti bavarese) e insieme a Neuer sosterrà il giovane Jonas Urbig nella sua crescita. Sul progetto tecnico è intervenuto anche il direttore sportivo Max Eberl: "Abbiamo un piano chiaro per il ruolo del portiere. Neuer e Ulreich accompagneranno la crescita di Jonas Urbig, aiutandolo a diventare il nostro portiere del futuro".

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