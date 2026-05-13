Il Bayern Monaco, dopo la cocente delusione in semifinale contro il PSG, è pronto ad iniziare col botto il suo calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs, ci sono già degli accordi di massima concordati tra Anthony Gordon e il Bayern Monaco.

L'esterno d'attacco inglese, autore di una stagione incredibile condita dalla doppia cifra di gol in Champions League, avrebbe già dato il suo via libera definitivo al trasferimento in Baviera, accettando la destinazione con grande entusiasmo.

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NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 2 MAGGIO: Anthony Gordon del Newcastle United arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Newcastle United e Brighton & Hove Albion al St James' Park il 2 maggio 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Il Newcastle fa il prezzo: non ci saranno sconti

Per convincere il giocatore il Bayern Monaco non ha avuto nessun problema, ma non sarà lo stesso per convincere il. I Magpies sanno benissimo di avere in mano un talento stellare e non faranno il minimo sconto per una sua eventuale cessione. Il club britannico chiederebbe perpiù di(oltre gli 87 milioni di euro al cambio attuale), una cifra importantissima che testimonia ilassoluto del ragazzo, che è cresciuto a dismisura in quest'ultima annata imponendosi come uno degli esterni più letali

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L'ottimismo bavarese e un attacco da sogno

🚨 𝗡𝗘𝗪: Broad terms are now in place between Anthony Gordon and Bayern Munich!



Newcastle United want £75M+ for the player and there is optimism that the club's valuation will be met!



— @JacobsBen pic.twitter.com/2juk95Dcmi — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 13, 2026

Nonostante le pretese altissime da parte degli inglesi, le probabilità di riuscita dell'operazione sembrano essere davvero molto. Ingira con insistenza la voce che la clamorosa valutazione fatta dalverrà pienamente soddisfatta dal

La dirigenza tedesca fa sul serio ed è pronta a fare questo grandissimo sforzo economico per aggiungere un'altra stella assoluta al proprio roster offensivo, che vanta già nomi del calibro di Harry Kane, Luis Diaz e Michael Olise. Un attacco che si prepara a terrorizzare le difese di mezza Europa.

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