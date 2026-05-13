Il Bayern Monaco fa sul serio per Anthony Gordon: c'è l'accordo col giocatore. Il Newcastle chiede oltre 75 milioni di sterline per cederlo, ma filtra ottimismo
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Il Bayern Monaco, dopo la cocente delusione in semifinale contro il PSG, è pronto ad iniziare col botto il suo calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs, ci sono già degli accordi di massima concordati tra Anthony Gordon e il Bayern Monaco.
L'esterno d'attacco inglese, autore di una stagione incredibile condita dalla doppia cifra di gol in Champions League, avrebbe già dato il suo via libera definitivo al trasferimento in Baviera, accettando la destinazione con grande entusiasmo.
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Il Newcastle fa il prezzo: non ci saranno scontiPer convincere il giocatore il Bayern Monaco non ha avuto nessun problema, ma non sarà lo stesso per convincere il Newcastle. I Magpies sanno benissimo di avere in mano un talento stellare e non faranno il minimo sconto per una sua eventuale cessione. Il club britannico chiederebbe per Gordon più di 75 milioni di sterline (oltre gli 87 milioni di euro al cambio attuale), una cifra importantissima che testimonia il valore assoluto del ragazzo, che è cresciuto a dismisura in quest'ultima annata imponendosi come uno degli esterni più letali d'Europa.
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L'ottimismo bavarese e un attacco da sognoNonostante le pretese altissime da parte degli inglesi, le probabilità di riuscita dell'operazione sembrano essere davvero molto alte. In Inghilterra gira con insistenza la voce che la clamorosa valutazione fatta dal Newcastle verrà pienamente soddisfatta dal Bayern Monaco.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Broad terms are now in place between Anthony Gordon and Bayern Munich!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 13, 2026
Newcastle United want £75M+ for the player and there is optimism that the club's valuation will be met!
— @JacobsBen pic.twitter.com/2juk95Dcmi
La dirigenza tedesca fa sul serio ed è pronta a fare questo grandissimo sforzo economico per aggiungere un'altra stella assoluta al proprio roster offensivo, che vanta già nomi del calibro di Harry Kane, Luis Diaz e Michael Olise. Un attacco che si prepara a terrorizzare le difese di mezza Europa.
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