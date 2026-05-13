Manuel Neuer è ancora oggi uno dei portieri più affidabili del panorama calcistico. Il portiere tedesco continua a essere una figura centralissima nel Bayern Monaco. Arrivato più di dieci anni fa, l'estremo difensore ha costruito un percorso straordinario ricco di trofei, leadership e prestazioni superlative nei momenti decisivi. Nonostante i suoi 40 anni, la società continua a considerarlo un punto fermo sia all'interno del rettangolo verde che come uomo spogliatoio. A tal proposito, il Club ha deciso di puntare ancora su di lui.

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Neuer verso la permanenza al Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da, il matrimonio trae ilcontinuerà. Il portierone tedesco è pronto a prolungare il suo contratto di un altro anno,. Tutto ciò conferma la volontà reciproca di continuare questa avventuradopo il trasferimento dallo. La firma ufficiale dovrebbe arrivare prima dell'ultima partita di Bundesliga contro il. Secondo le ultime indiscrezioni, Neur

MONACO, GERMANIA - MAY 06: Manuel Neuer del FC Bayern Munich alza il pollice dopo che la sua squadra è stata eliminata nella semifinale di Uefa Champions League durante la partita tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain al Football Arena Munich il 06 Maggio,2026 a Monaco, Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Prima della grande sfida di Champions League contro il Real Madrid, il tedesco aveva già fatto intendere che una decisione fosse davvero imminente: "Non passerà tanto tempo affinché io dia una risposta sul mio futuro, sono in piena sintonia con la società, ci siederemo e capiremo insieme la cosa migliore per entrambi le parti".

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La situazione dei portieri

🚨 The agreement between Manuel Neuer and FC Bayern over new deal is at final stages since 10 days.



Final approval needed by lawyers on both sides and then Neuer will meet the directors to put pen to paper, as BILD reports.



New deal until June 2027. ❤️🤍✍🏼 pic.twitter.com/zltuleftX9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Con il capitano destinato a restare,continuerà a ricoprire il ruolo di secondo portiere e potrebbe trovare ancora più spazio dalla prossima stagione. Anchedovrebbe rimanere rimanere nel gruppo, mantenendo il suo ruolo di uomo d'esperienza e affidabilità.

Discorso inverso per quanto riguarda il giovanissimo Leonard Prescott, che potrebbe partire in prestito per accumulare minuti che gli garantirebbero un posto in pianta stabile nel futuro. Il Bayern, dunque, sembra voler costruire continuità anche tra i pali, affidandosi ancora una volta ad una garanzia nonché capitano: Manuel Neuer.

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