Il portiere tedesco ad un passo dal rinnovo con i Campioni di Germania, accettando anche una riduzione dell'ingaggio
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Manuel Neuer è ancora oggi uno dei portieri più affidabili del panorama calcistico. Il portiere tedesco continua a essere una figura centralissima nel Bayern Monaco. Arrivato più di dieci anni fa, l'estremo difensore ha costruito un percorso straordinario ricco di trofei, leadership e prestazioni superlative nei momenti decisivi. Nonostante i suoi 40 anni, la società continua a considerarlo un punto fermo sia all'interno del rettangolo verde che come uomo spogliatoio. A tal proposito, il Club ha deciso di puntare ancora su di lui.
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Neuer verso la permanenza al Bayern MonacoSecondo quanto riportato da Sky Sport, il matrimonio tra Neuer e il Bayern Monaco continuerà. Il portierone tedesco è pronto a prolungare il suo contratto di un altro anno, fino al 2027. Tutto ciò conferma la volontà reciproca di continuare questa avventura iniziata nella stagione 2011-2012 dopo il trasferimento dallo Schalke 04. La firma ufficiale dovrebbe arrivare prima dell'ultima partita di Bundesliga contro il Colonia. Secondo le ultime indiscrezioni, Neur avrebbe anche rinunciato ad una parte dell'ingaggio attuale.
Prima della grande sfida di Champions League contro il Real Madrid, il tedesco aveva già fatto intendere che una decisione fosse davvero imminente: "Non passerà tanto tempo affinché io dia una risposta sul mio futuro, sono in piena sintonia con la società, ci siederemo e capiremo insieme la cosa migliore per entrambi le parti".
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La situazione dei portieriCon il capitano destinato a restare, la squadra bavarese sta definendo anche il futuro degli altri estremi difensori. Jonas Urbig continuerà a ricoprire il ruolo di secondo portiere e potrebbe trovare ancora più spazio dalla prossima stagione. Anche Sven Ulreich dovrebbe rimanere rimanere nel gruppo, mantenendo il suo ruolo di uomo d'esperienza e affidabilità.
🚨 The agreement between Manuel Neuer and FC Bayern over new deal is at final stages since 10 days.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026
Final approval needed by lawyers on both sides and then Neuer will meet the directors to put pen to paper, as BILD reports.
New deal until June 2027. ❤️🤍✍🏼 pic.twitter.com/zltuleftX9
Discorso inverso per quanto riguarda il giovanissimo Leonard Prescott, che potrebbe partire in prestito per accumulare minuti che gli garantirebbero un posto in pianta stabile nel futuro. Il Bayern, dunque, sembra voler costruire continuità anche tra i pali, affidandosi ancora una volta ad una garanzia nonché capitano: Manuel Neuer.
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