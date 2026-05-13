L’Allianz Arena si prepara a chiudere la stagione di Bundesliga con una sfida che mette di fronte due squadre spinte da motivazioni completamente diverse ma ancora fortissime. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 15:30, il Bayern Monaco ospiterà il Colonia nell’ultima giornata di campionato. Il Bayern arriva all’appuntamento da dominatore assoluto della stagione. I bavaresi hanno imposto il proprio ritmo praticamente per tutto l’anno, confermandosi la squadra più spettacolare e continua della Bundesliga. Davanti al proprio pubblico vogliono chiudere nel migliore dei modi, trasformando anche l’ultima giornata in una festa. Dall’altra parte però ci sarà un Colonia che non può permettersi distrazioni. I biancorossi arrivano a Monaco con ancora la necessità di conquistare punti pesanti per blindare definitivamente la permanenza nella massima serie.

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Kane resta il punto di riferimento offensivo principale, ma il vero punto di forza dei bavaresi è la capacità di mandare in gol tanti giocatori diversi grazie a un sistema estremamente offensivo e aggressivo. Il Colonia arriva invece con pressione altissima ma anche con una maggiore compattezza rispetto ai mesi più difficili della stagione.

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