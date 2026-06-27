Kevin De Bruyne festeggia la vittoria del Belgio. Il centrocampista del Napoli dedica il successo alla moglie e risponde alle critiche sui senatori
Kevin De Bruyne si presenta al Napoli: "Qui per vincere, sono molto felice"
Il fuoriclasse Kevin De Bruyne esprime grande felicità dopo il netto successo del Belgio contro la Nuova Zelanda. Il centrocampista coglie l'occasione per celebrare una ricorrenza personale importantissima, avendo appena compiuto 9 anni di matrimonio. Il giocatore dedica un pensiero speciale ai propri affetti: "Mia moglie e i miei figli mi avevano detto che avrei segnato. Hanno fatto un grande sforzo per essere qui. È bello poter condividere questa sensazione con loro". Il leader della nazionale belga non dimentica però le fatiche vissute in Italia con la maglia del proprio club: "L'anno scorso ci sono state molte sfide al Napoli, abbiamo lavorato tutti molto duramente".
La filosofia di gioco e la risposta alle criticheIl regista analizza con lucidità lo spartito tattico della squadra, confermando la volontà del gruppo di proporre un calcio offensivo e ricco di occasioni da rete. Il capitano ammette i passaggi a vuoto accusati nelle prime partite contro Egitto e Iran, parlando di un tempismo non ancora perfetto. Allo stesso tempo, il fantasista risponde con fermezza alle pesanti critiche della stampa sui senatori della rosa: "A causa della carriera che molti giocatori belgi hanno fatto, le nostre aspettative sono sempre molto alte. Mi rendo anche conto che non sarò mai più il Kevin di 9 anni fa. È normale". Il giocatore rivendica quindi con grande orgoglio il lavoro quotidiano e i suoi 16 anni di totale dedizione alla causa nazionale.
Piedi per terra in vista dei sedicesimiIl trionfo restituisce entusiasmo all'ambiente, ma il numero dieci predica estrema calma e invita i compagni a mantenere i piedi ben saldi sul terreno di gioco. "Dobbiamo tenere i piedi per terra. Ora è solo l'inizio. Un altro torneo a eliminazione diretta. Ora sarà tutto o niente", ammonisce il calciatore proiettandosi verso la fase calda della rassegna iridata. Il gruppo ora deve riposare nel migliore dei modi per farsi trovare pronto all'appuntamento con i sedicesimi di finale. De Bruyne chiude l'intervento ribadendo il suo approccio puro e genuino verso lo sport: "Per me è semplicemente divertente giocare a calcio per il mio Paese".
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