Il fuoriclasse Kevin De Bruyne esprime grande felicità dopo il netto successo del Belgio contro la Nuova Zelanda. Il centrocampista coglie l'occasione per celebrare una ricorrenza personale importantissima, avendo appena compiuto 9 anni di matrimonio. Il giocatore dedica un pensiero speciale ai propri affetti: "Mia moglie e i miei figli mi avevano detto che avrei segnato. Hanno fatto un grande sforzo per essere qui. È bello poter condividere questa sensazione con loro". Il leader della nazionale belga non dimentica però le fatiche vissute in Italia con la maglia del proprio club: "L'anno scorso ci sono state molte sfide al Napoli, abbiamo lavorato tutti molto duramente".

La filosofia di gioco e la risposta alle critiche

Ilanalizza con lucidità lo spartito tattico della, confermando la volontà del gruppo di proporre un calcioe ricco di occasioni da rete. Il capitano ammette i passaggi a vuoto accusati nelle prime partite contro, parlando di un tempismo non ancora perfetto. Allo stesso tempo, il fantasista risponde con fermezza alle pesantidella stampa sui senatori della rosa: "A causa della carriera che molti giocatori belgi hanno fatto, le nostre aspettative sono sempre molto alte. Mi rendo anche conto che non sarò mai più il Kevin di 9 anni fa. È normale". Il giocatore rivendica quindi con grande orgoglio ilquotidiano e i suoi 16 anni di totale dedizione alla causa

FIUME, CROAZIA - 2 GIUGNO: Il belga Kevin De Bruyne contrastato dai croati Petar Musa e Josko Gvardiol durante l'amichevole internazionale tra Croazia e Belgio allo stadio HNK Rijeka, il 2 giugno 2026 a Fiume, in Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Piedi per terra in vista dei sedicesimi

Caricamento post Instagram...

Ilrestituisce entusiasmo all'ambiente, ma il numero dieci predica estremae invita i compagni a mantenere i piedi ben saldi sul terreno di gioco. "Dobbiamo tenere i piedi per terra. Ora è solo l'inizio. Un altro torneo a eliminazione diretta. Ora sarà tutto o niente", ammonisce il calciatore proiettandosi verso la fase calda della rassegna iridata. Il gruppo ora deve riposare nel migliore dei modi per farsi trovare pronto all'appuntamento con i sedicesimi di finale.chiude l'intervento ribadendo il suo approccio puro e genuino verso lo sport: "Per me è semplicemente divertente giocare a calcio per il mio Paese".