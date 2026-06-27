L'Uruguay è stato eliminato dalla Coppa del Mondo. Fatale la sconfitta per 1-o maturata all'Estadio Akron di Zapopan. Decisiva, in tal senso, la rete realizzata da Alex Baena al minuto numero 42 sull'assist di Llorente, sfruttando l'errore grossolano dell'estremo difensore Fernando Muslera.

Uruguay eliminato, ma che errore di Muslera!

Un rimbalzo sfortunato della sfera davanti ai suoi guantoni lo ha reso il principaledella serata. Il suo Uruguay vede interrompersi bruscamente ai gironi il percorso al Mondiale e Muslera è tutto tranne che esente da colpe. Ferito dall'errore, il portiere quarantenne ha preferito non giocare il secondo tempo e avrebbe chiesto il cambio al suo Commissario Tecnico, Marcelo

MONTEVIDEO, URUGUAY - 12 NOVEMBRE: Fernando Muslera dell'Uruguay tenta di parare un tiro di Angel Di Maria dell'Argentina (non inquadrato) durante una partita tra Uruguay e Argentina valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 allo Stadio Campeón del Siglo il 12 novembre 2021 a Montevideo, Uruguay. (Foto di Raúl Martínez-Pool/Getty Images)

"Muslera ha chiesto di essere sostituito", così senza inutili giri di parole ha risposto il CT ai giornalisti che gli domandavano cosa ci fosse dietro la scelta di rilevare il quarantenne uruguayano. Con coraggio ed onore, il portiere ha ammesso tutte le sue colpe e si è presentato davanti ai media, assumendosi le responsabilità di quanto visto nel corso del primo tempo: "Non sono mai stato uno che si nasconde, dovevo sempre mostrare il mio volto. Questo è anche il modo più vicino che ho per parlare con tutti gli uruguaiani". Ricolmo di dolore, Muslera ha assicurato: "Non avrei mai immaginato che avrei sofferto così tanto per questo sport, più per tutto il lavoro che ho fatto, per come mi sono preparato."

Marcelo Bielsa non si nasconde: "Ho dato io fiducia a Muslera"

Caricamento post Instagram...

"Chiamare Muslera è stata una decisione molto ponderata", così ha tuonato "il Coco" Bielsa, prendendo le difese del suo portiere. Fosse stato per il CT, infatti, sarebbe rimasto in campo a difendere ancora i pali della porta uruguayana. Sull'andamento della partita, Bielsa ha confermato la bontà del lavoro della sua squadra, inconcludente però in attacco: "Una partita ben giocata,".Nel corso del match troppe sono state le concessioni generose dell'Uruguay ad una Spagna cinica e spietata: "Nessuno è disposto ad ascoltare spiegazioni. Le domande, come è normale, cercano di scaricare tutta la responsabilità su di me.Non abbiamo raggiunto una percentuale accettabile tra occasioni e gol. E abbiamo subito gol evitabili. Fa parte del gioco. Avremmo dovuto avere sette punti. La delusione, da parte di giornalisti e fan, la porto con me. È la cosa giusta da fare."