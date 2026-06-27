L'Uruguay è fuori dal Mondiale. La Nazionale del "Coco" Bielsa si arrende alla Spagna di De La Fuente, ma ha pesato molto la defaillance del portiere Muslera.
Svista arbitrale in Inghilterra-Uruguay: Ugarte ammonito due volte, ma non viene espulso!
L'Uruguay è stato eliminato dalla Coppa del Mondo. Fatale la sconfitta per 1-o maturata all'Estadio Akron di Zapopan. Decisiva, in tal senso, la rete realizzata da Alex Baena al minuto numero 42 sull'assist di Llorente, sfruttando l'errore grossolano dell'estremo difensore Fernando Muslera.
Uruguay eliminato, ma che errore di Muslera!Un rimbalzo sfortunato della sfera davanti ai suoi guantoni lo ha reso il principale protagonista in negativo della serata. Il suo Uruguay vede interrompersi bruscamente ai gironi il percorso al Mondiale e Muslera è tutto tranne che esente da colpe. Ferito dall'errore, il portiere quarantenne ha preferito non giocare il secondo tempo e avrebbe chiesto il cambio al suo Commissario Tecnico, Marcelo Bielsa.
"Muslera ha chiesto di essere sostituito", così senza inutili giri di parole ha risposto il CT ai giornalisti che gli domandavano cosa ci fosse dietro la scelta di rilevare il quarantenne uruguayano. Con coraggio ed onore, il portiere ha ammesso tutte le sue colpe e si è presentato davanti ai media, assumendosi le responsabilità di quanto visto nel corso del primo tempo: "Non sono mai stato uno che si nasconde, dovevo sempre mostrare il mio volto. Questo è anche il modo più vicino che ho per parlare con tutti gli uruguaiani". Ricolmo di dolore, Muslera ha assicurato: "Non avrei mai immaginato che avrei sofferto così tanto per questo sport, più per tutto il lavoro che ho fatto, per come mi sono preparato."
Marcelo Bielsa non si nasconde: "Ho dato io fiducia a Muslera""Chiamare Muslera è stata una decisione molto ponderata", così ha tuonato "il Coco" Bielsa, prendendo le difese del suo portiere. Fosse stato per il CT, infatti, sarebbe rimasto in campo a difendere ancora i pali della porta uruguayana. Sull'andamento della partita, Bielsa ha confermato la bontà del lavoro della sua squadra, inconcludente però in attacco: "Una partita ben giocata, abbiamo avuto momenti in cui avremmo potuto segnare gol, ma non è successo e poi è stato molto in salita".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA