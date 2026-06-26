Il Girone E della Coppa del Mondo 2026 si è concluso con un finale ricco di emozioni e con tre squadre capaci di conquistare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. A chiudere in vetta è stata la Germania, davanti alla sorprendente Costa d'Avorio, mentre anche l'Ecuador può sorridere grazie al passaggio del turno come una delle migliori terze.

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Germania, attacco devastante ma qualche distrazione di troppo

I tedeschi terminano il girone al primo posto con

, frutto di due vittorie e una sconfitta. La Germania ha confermato tutta la propria qualità offensiva, mettendo a segno

, uno dei migliori attacchi del torneo.

Non tutto, però, è stato perfetto. Le 4 reti subite testimoniano qualche disattenzione difensiva di troppo, aspetto che potrebbe pesare nelle sfide a eliminazione diretta. Resta comunque la sensazione di una squadra ricca di talento e con enormi margini di crescita.

Costa d'Avorio, che impresa: gli Elefanti tornano protagonisti

La vera rivelazione del gruppo è la

, capace di chiudere anch'essa a

e di conquistare uno storico secondo posto grazie a un percorso estremamente concreto.

Gli africani hanno segnato appena 4 gol, ma ne hanno subiti soltanto 2, dimostrando una straordinaria solidità difensiva. Una squadra organizzata, compatta e cinica, che ha saputo sfruttare ogni occasione e che potrebbe rappresentare una mina vagante nella fase finale del torneo.

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Ecuador, il premio alla continuità

Con

, l'

riesce a centrare l'obiettivo degli ottavi grazie al nuovo format del Mondiale che premia anche le migliori terze classificate.

Gli ecuadoregni hanno costruito la loro qualificazione soprattutto nell'ultima partita a dispetto dei numeri: 2 gol segnati e 2 subiti raccontano di una squadra equilibrata e molto attenta a non concedere spazi agli avversari. Non una nazionale spettacolare, ma certamente difficile da affrontare.

Curacao saluta il Mondiale

Si chiude invece con una precoce eliminazione l'avventura del

, ultimo con appena

. La selezione caraibica ha pagato soprattutto le enormi difficoltà difensive, come dimostrano le

, a fronte di un solo gol realizzato.

Il Girone E si conferma dunque uno dei più equilibrati del torneo, con tre squadre promosse e pronte a continuare il proprio sogno mondiale. La Germania si è presa il primo posto non facilmente, ma Costa d'Avorio ed Ecuador hanno dimostrato di avere le carte in regola per sorprendere ancora.

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