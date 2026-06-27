Alla prima partecipazione ad un Mondiale, il Capo Verde centra una qualificazione storica al prossimo turno con una statistica curiosa
Il momento in cui Capo Verde ha fatto la storia! Giocatori esultano per la qualificazione ai sedicesimi
C'è una piccola isola che si presentava al suo primo Mondiale in punte di piedi, ma che sognava in grande: ora si ritrova tra le ultime 32 della fase ad eliminazione diretta. Capo Verde scrive una nuova pagina memorabile del calcio mondiale e lo fa con un percorso che richiama un precedente illustre.
Tre pareggi, zero sconfitte: l'assonanza con la trionfante Italia del 1982Con lo 0-0 nell'ultima giornata del Girone H contro l'Arabia Saudita, il bilancio del girone recita cosi tre pareggi nelle tre partite disputate: 0-0 con la Spagna, 2-2 con l'Uruguay e 0-0 con la Nazionale saudita, tutti risultati che sono bastati al Capo Verde per dare realtà a quello che, all'inizio, poteva essere solo un sogno. Una qualificazione che apre scenari sorprendenti e che porta al ricordo di un copione pressoché identico nella storia della competizione: era la Coppa del Mondo del 1982 in Spagna, quando l'Italia del Ct Enzo Bearzot passò il turno con tre pareggi contro Polonia, Perù e Camerun, prima di laurearsi Campione del Mondo nella medesima edizione conquistando cosi il suo terzo titolo mondiale della sua storia.
Un parallelo suggestivo, più che una previsione: la storia del calcio insegna che un cammino complicato all'inizio non sempre preclude un grande finale e perciò trasformare quel paragone in realtà spetta ora al Capo Verde, che di certo non arriva ai Sedicesimi come il favorito, ma intanto lo fa con la soddisfazione di aver già smentito e abbattuto la maggior parte delle previsioni.
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Capo Verde nella storia: i precedentiQuella di quest'anno, in realtà, è la prima storica Coppa del Mondo degli Squali blu. Il sogno di qualificarsi era naufragato addirittura nel 2000, quando la Nazionale fu eliminata al turno preliminare dall'Algeria, e fu infatti solo il 13 ottobre 2025, grazie al successo per 3-0 contro l'Eswatini e quindi al primato nel suo girone, conquistando per la prima volta nella storia l'accesso al Mondiale. L'arcipelago, si presenta inoltre a questo prestigioso torneo come una delle nazioni più piccole di sempre a parteciparvi e il suo percorso non è ancora finito.
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