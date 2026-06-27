C'è una piccola isola che si presentava al suo primo Mondiale in punte di piedi, ma che sognava in grande: ora si ritrova tra le ultime 32 della fase ad eliminazione diretta. Capo Verde scrive una nuova pagina memorabile del calcio mondiale e lo fa con un percorso che richiama un precedente illustre.

Tre pareggi, zero sconfitte: l'assonanza con la trionfante Italia del 1982

Con lo 0-0 nell'ultima giornata del Girone H contro l', il bilancio del girone recita cosi tre pareggi nelle tre partite disputate: 0-0 con la, 2-2 cone 0-0 con la Nazionale saudita, tutti risultati che sono bastati alper dare realtà a quello che, all'inizio, poteva essere solo un sogno. Una qualificazione che apre scenari sorprendenti e che porta al ricordo di un copione pressoché identico nella storia della competizione: era la Coppa del Mondo delin Spagna, quando l'del Ctpassò il turno con tre pareggi contro Polonia, Perù e Camerun, prima di laurearsi Campione del Mondo nella medesima edizione conquistando cosi il suodella sua storia.

LISBONA, PORTOGALLO - 31 MAGGIO 2026: Gilson Tavares di Cabo Verde festeggia il terzo gol di Cabo Verde durante l'amichevole internazionale tra Cabo Verde e Serbia all'Estadio do Restelo il 31 maggio 2026 a Lisbona, in Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Un parallelo suggestivo, più che una previsione: la storia del calcio insegna che un cammino complicato all'inizio non sempre preclude un grande finale e perciò trasformare quel paragone in realtà spetta ora al Capo Verde, che di certo non arriva ai Sedicesimi come il favorito, ma intanto lo fa con la soddisfazione di aver già smentito e abbattuto la maggior parte delle previsioni.

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Capo Verde nella storia: i precedenti

Quella di quest'anno, in realtà, è la prima storica Coppa del Mondo degli Squali blu. Il sogno di qualificarsi era naufragato addirittura nel, quando la Nazionale fu eliminata al turno preliminare, e fu infatti solo il, grazie al successo per 3-0 controe quindi al primato nel suo girone, conquistando per la prima volta nella storia l'accesso al. L'arcipelago, si presenta inoltre a questo prestigioso torneo come una delle nazioni più piccole di sempre a parteciparvi e il suo percorso non è ancora finito.