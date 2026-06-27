Il mercato del Napoli si fa improvvisamente più complicato e due club di Serie A si inseriscono su due obiettivi dei partenopei. A rischio due trattative del direttore sportivo Giovanni Manna.

L'Atalanta insidia il Napoli per Gila

La trattativa traper il difensore spagnolosembrava avviata su binari ben spediti, con un accordo già raggiunto con l'entourage del giocatore. Manca però ancora l'intesa con il club biancoceleste e, proprio in questo spiraglio, si è infilata l'. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club bergamasco ha condotto un sondaggio approfondito e sarebbe pronto ad offrire più di, bonus compresi, per convincere Lotito a cedere il centrale. Una mossa che spiazzerebbe il Napoli, costretto ora a valutare un possibile rilancio per non farsi superare ad un passo dal traguardo. La Dea è pronta infatti a sfruttare il budget guadagnato con le ricche cessioni dial Manchester United eal Chelsea.

ROMA, ITALIA - 15 MARZO: Mario Gila SS Lazio festeggia una vittoria dopo la partita di Serie A tra SS Lazio e AC Milan allo Stadio Olimpico il 15 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Anche l'Inter si muove su Khalaili

Discorso simile sul fronte destro della fascia, dove illavora da settimane su, esterno classe 2004 dell'. Secondo quanto svelato invece da Gianluca Di Marzio, c'è stato un inserimento deciso da parte dell'Inter nella corsa al giocatore israeliano, individuato dai nerazzurri come nuovo candidato a sostituire, volato a Madrid sponda Blancos, dopo che l'affareè clamorosamente sfumato in seguito al sorpasso lampo del Chelsea, che si è aggiudicato il talento italiano.

BRUXELLES, BELGIO - 14 MAGGIO: Anan Khalaili di Union Saint-Gilloise posa per una foto con il Trofeo durante le celebrazioni dopo la vittoria per 3-1 delle sue squadre nella partita finale di Coppa di Belgio tra Union Saint-Gilloise e RSC Anderlecht allo Stade Roi Baudouin il 14 maggio 2026 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Il club belga chiede circa 25 milioni di euro per lasciar partire l'esterno, cifra che finora ha frenato la trattativa con i partenopei nonostante, anche in questo caso, l'accordo personale sia già stato raggiunto con il giocatore. Ora la concorrenza dell'Inter rischia di tagliare fuori dalla corsa il Napoli, facendo salire ulteriormente il prezzo e complicando i piani di Manna.