Pedullà rivela il sondaggio dell'Atalanta per Mario Gila, Di Marzio conferma l'inserimento,ento dell'Inter su Khalaili: si complica il mercato del Napoli
Il mercato del Napoli si fa improvvisamente più complicato e due club di Serie A si inseriscono su due obiettivi dei partenopei. A rischio due trattative del direttore sportivo Giovanni Manna.
L'Atalanta insidia il Napoli per GilaLa trattativa tra Napoli e Lazio per il difensore spagnolo Mario Gila sembrava avviata su binari ben spediti, con un accordo già raggiunto con l'entourage del giocatore. Manca però ancora l'intesa con il club biancoceleste e, proprio in questo spiraglio, si è infilata l'Atalanta. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club bergamasco ha condotto un sondaggio approfondito e sarebbe pronto ad offrire più di 20 milioni di euro, bonus compresi, per convincere Lotito a cedere il centrale. Una mossa che spiazzerebbe il Napoli, costretto ora a valutare un possibile rilancio per non farsi superare ad un passo dal traguardo. La Dea è pronta infatti a sfruttare il budget guadagnato con le ricche cessioni di Ederson al Manchester United e Palestra al Chelsea.
Anche l'Inter si muove su KhalailiDiscorso simile sul fronte destro della fascia, dove il Napoli lavora da settimane su Anan Khalaili, esterno classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise. Secondo quanto svelato invece da Gianluca Di Marzio, c'è stato un inserimento deciso da parte dell'Inter nella corsa al giocatore israeliano, individuato dai nerazzurri come nuovo candidato a sostituire Denzel Dumfries, volato a Madrid sponda Blancos, dopo che l'affare Palestra è clamorosamente sfumato in seguito al sorpasso lampo del Chelsea, che si è aggiudicato il talento italiano.
Il club belga chiede circa 25 milioni di euro per lasciar partire l'esterno, cifra che finora ha frenato la trattativa con i partenopei nonostante, anche in questo caso, l'accordo personale sia già stato raggiunto con il giocatore. Ora la concorrenza dell'Inter rischia di tagliare fuori dalla corsa il Napoli, facendo salire ulteriormente il prezzo e complicando i piani di Manna.
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