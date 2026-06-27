Claudio Lotito è ufficialmente il nuovo presidente della Reggina. Reggio Calabria ha l'obiettivo di tornare ad essere una piazza credibile nel sud Italia.

Francesco Lovino
Il presidente della Lazio

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Claudio Lotito è il nuovo presidente della Reggina. Il capoluogo calabrese può contare sull'esperienza tanto in politica quanto nel calcio di cui è certamente dotato l'imprenditore romano. Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, spera che la nuova proprietà possa restituire entusiasmo alla piazza.

Lotito-Reggina, è fatta. Reggio Calabria pronta a ripartire

Attualmente in Serie D, la Reggina è una delle storiche formazioni del nostro palcoscenico. Dopo alcune difficoltà economico-finanziarie affrontate negli ultimi anni, il club sembra finalmente pronto a ripartire con rinnovate ambizioni. È stato il primo cittadino Cannizzaro ad accogliere con orgoglio Claudio Lotito nel capoluogo calabro. "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita".
Lotito Lazio

SS Lazio v Spezia Calcio - Serie A
ROMA, ITALIA - 02 OTTOBRE: Il presidente della SS Lazio Claudio Lotito inaugura la Curva Maestrelli durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Spezia Calcio allo Stadio Olimpico il 02 ottobre 2022 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Sul proprio profilo Facebook il sindaco ha posato assieme al presidente della Lazio e a Nino Ballarino, ormai ex patron della Reggina. L'interesse di Lotito per il club amaranto era risaputo, chissà che non sia stato fomentato proprio dal rapporto allacciato tra i due esponenti di Forza Italia. La loro condivisa visione politica, infatti, potrebbe aver accelerato la negoziazione, come Ansa riporta da altre fonti.

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Sul proprio profilo ufficiale, inoltre, è apparso il comunicato ufficiale che accoglie il nuovo patron: "Si comunica che nel pomeriggio di oggi, a Roma, è stata definita la cessione della Reggina a una società facente riferimento al Gruppo del Presidente Claudio Lotito. L’operazione nasce dalla volontà di garantire al club amaranto continuità e nuove prospettive di crescita, nel rispetto della storia della Reggina e della passione per questo sport della gente di Reggio Calabria".

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