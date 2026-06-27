Claudio Lotito è ufficialmente il nuovo presidente della Reggina. Reggio Calabria ha l'obiettivo di tornare ad essere una piazza credibile nel sud Italia.
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Claudio Lotito è il nuovo presidente della Reggina. Il capoluogo calabrese può contare sull'esperienza tanto in politica quanto nel calcio di cui è certamente dotato l'imprenditore romano. Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, spera che la nuova proprietà possa restituire entusiasmo alla piazza.
Lotito-Reggina, è fatta. Reggio Calabria pronta a ripartireAttualmente in Serie D, la Reggina è una delle storiche formazioni del nostro palcoscenico. Dopo alcune difficoltà economico-finanziarie affrontate negli ultimi anni, il club sembra finalmente pronto a ripartire con rinnovate ambizioni. È stato il primo cittadino Cannizzaro ad accogliere con orgoglio Claudio Lotito nel capoluogo calabro. "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita".
Sul proprio profilo Facebook il sindaco ha posato assieme al presidente della Lazio e a Nino Ballarino, ormai ex patron della Reggina. L'interesse di Lotito per il club amaranto era risaputo, chissà che non sia stato fomentato proprio dal rapporto allacciato tra i due esponenti di Forza Italia. La loro condivisa visione politica, infatti, potrebbe aver accelerato la negoziazione, come Ansa riporta da altre fonti.
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