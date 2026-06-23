Gennaro Gattuso diventa il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste punta sulla sua esperienza per centrare gli obiettivi
Confronto acceso in tre lingue diverse, Gattuso non stringe la mano all'opinionista
La S.S. Lazio S.p.A. comunica ufficialmente una decisione cruciale per il proprio futuro sportivo. La dirigenza affida l'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Gennaro Gattuso. Attraverso una nota istituzionale, che la società diffonde sui propri canali di comunicazione, il club capitolino formalizza l'accordo e dà il via a un nuovo ed entusiasmante capitolo della propria storia sportiva. L'arrivo del tecnico calabrese chiude in modo definitivo il casting estivo per la panchina e fissa il punto di partenza per l'imminente stagione agonistica.
GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365
L'accoglienza e le grandi aspettative a FormelloLa Società accoglie con palese soddisfazione il nuovo allenatore all'interno delle proprie strutture. I vertici del club puntano fortemente sulle doti morali e tattiche del neo mister per rilanciare con forza le ambizioni della squadra nel prossimo campionato. L'impatto del nuovo timoniere sul gruppo squadra promette scintille, grazie alla sua nota abilità nel motivare i giocatori e nel tirare fuori il massimo potenziale dalla rosa. Il mister raccoglie questa sfida e prepara una formazione grintosa, capace di dominare il gioco dal primo all'ultimo minuto.
I pilastri della nuova gestione e gli obiettiviL'approdo dell'ex centrocampista porta immediatamente un'iniezione di enorme energia nell'ambiente laziale. Il comunicato ufficiale evidenzia in maniera chiara i tre pilastri su cui poggia l'intera scelta tecnica. L'esperienza, la professionalità e la determinazione del nuovo allenatore. La dirigenza nutre la forte convinzione che questi elementi possano contribuire concretamente al raggiungimento dei prestigiosi obiettivi sportivi del Club. I giocatori troveranno a Formello una guida sicura e un leader vero, capace di indicare la strada verso il successo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA