Ore di ansia e paura in casa Egitto. La Nazionale dei Faraoni, nonostante il pareggio che è valso la qualificazione, per la prima volta nella storia, alla fase ad eliminazione diretta, ha il fiato sospeso per le condizioni del capitano Mohamed Salah.

Una spina nel fianco

La leggenda del calcio egiziano, salutato ildopo 9 stagioni, è attualmente svincolato. Su di lui corrono diverse voci e interessamenti da parte di diverse squadre in giro per l'Europa, gli USA e l'Arabia Saudita.ha fatto sapere di decidere il proprio futuro alla fine dei Mondiali. L'attenzione è completamente rivolta all'che, anche grazie alle prodezze dell'ex, si è qualificato ai sedicesimi di finale per la prima volta nella sua storia.

MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Un tifoso dell'FC Internazionale Milano tiene una bandiera sugli spalti dedicata a Mohamed Salah del Liverpool e dell'Egitto durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 MD6 tra FC Internazionale Milano e Liverpool FC allo Stadio San Siro il 9 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

A preoccupare, però, sono le condizioni fisiche di Salah. Infatti, l'egiziano è stato sostituito al 57' da Zidane durante la sfida contro l'Iran a causa di un dolore accusato in partita. Le telecamere hanno pescato il giocatore passato anche dalla Fiorentina con una borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra. L'immagine ha fatto scattare subito l'allarme in casa Egitto e fra i tifosi, speranzosi di poter vedere il loro capitano in azione contro l'Australia il 3 luglio a Dallas.

Mo Salah was subbed OFF just over 10 minutes into the second half against Iran...



It put an end to his record of having scored or assisted in EVERY World Cup match he has played in 🙁 pic.twitter.com/qPrKfHUb9e — ITV Football (@itvfootball) June 27, 2026

Le condizioni di Momo Salah

Il CT egiziano, in conferenza stampa, ha rassicurato il popolo egiziano circa le condizioni fisiche del proprio capitano e numero 10: "Il medico scriverà il suo referto al nostro ritorno in hotel ed effettuerà una seconda visita. Ho parlato con Salah e, se Dio vuole, l'infortunio non sembra grave". Un sospiro di sollievo in attesa di ulteriori esami, attesi in giornata, per capire le reali condizioni e le chance che hadi partire dal primo minuto nella partita più importante della storia egiziana.