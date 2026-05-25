Cala il sipario sull'avventura ad Anfield dell'attaccante egiziano che, insieme ad Andy Robertson, ha segnato un'epoca d'oro per i Reds.
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Il pareggio per 1-1 tra Liverpool e Brentford, nell'ultima gara dei Reds in questa stagione di Premier League, rimarrà impresso nella memoria collettiva soprattutto per l'addio di uno dei calciatori più iconici della storia moderna del club. Al minuto 73, quando la lavagna luminosa ha indicato il suo numero, il tempo è parso fermarsi: Mohamed Salah ha abbandonato il terreno di gioco per l'ultima volta da giocatore dei Reds, visibilmente sopraffatto dall'emozione, mentre l'intero stadio si univa in un coro d'applausi incessante.
L'attaccante egiziano ha confessato tutta la sua vulnerabilità in un momento così storico, ammettendo il forte impatto emotivo del distacco da quella che è stata la sua casa per ben nove anni. Mohamed Salah ha infatti dichiarato ai microfoni di Sky Sports UK: "Ho pianto più che in tutta la mia vita" nella sua ultima apparizione con il Liverpool dopo nove stagioni. Un’ammissione sincera da parte di un atleta algido sotto porta ma profondamente legato alla causa: "Non sono una persona particolarmente emotiva. Abbiamo vissuto la nostra giovinezza qui, condividendo tutto dall'inizio alla fine. Abbiamo riportato questo club dove merita di stare".
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La fine di un'era condivisa con Andy RobertsonI destini incrociati del mercato hanno voluto che Salah non fosse l'unico pilastro della storia recente a salutare il Merseyside quest'estate. Anche il terzino scozzese Andy Robertson ha ricevuto il caloroso tributo del pubblico prima della sua imminente partenza. Arrivati entrambi a Liverpool nella sessione di trasferimenti del 2017, i due calciatori hanno rappresentato le colonne portanti dei successi dell'era Klopp, sollevando al cielo una Champions League e due titoli di Premier League.
Salah ha voluto dedicare parole di enorme stima e affetto al suo compagno di mille battaglie: "[Robertson] è amato perché dà tutto in campo. Lo amano per questo. È difficile lasciare il Liverpool. È stato molto importante per la squadra e per il periodo che abbiamo trascorsi insieme. Sono davvero onorato di aver condiviso lo spogliatoio con lui. Era lì per la squadra. Sono molto fortunato ad aver condiviso lo spogliatoio con lui".
Mohamed Salah: tensioni cancellate nel nome della leggendaL'abbraccio finale di Anfield cancella con un colpo di spugna le nubi che si erano addensate sul finale della sua avventura in Inghilterra. La stagione conclusiva del nazionale egiziano è stata infatti tutt'altro che semplice. Nel dicembre 2025, Salah aveva sollevato un polverone mediatico lasciando intendere che la dirigenza lo avesse "tradito" sul rinnovo contrattuale, mentre all'inizio di maggio aveva punzecchiato l'ambiente via social chiedendo un ritorno alle origini e al "calcio heavy metal".
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